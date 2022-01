Intermoda ya tiene fecha para su primera edición del 2022

Del 18 al 21 de enero, la feria de negocios de la moda de Guadalajara, Intermoda, realizará su edición 76, apostando por reforzar los protocolos sanitarios para recibir a más de 20 mil compradores especializados y 500 expositores en los diversos pabellones, talleres, conferencias magistrales y actividades híbridas que el encuentro ofrecerá.

Durante la presentación del programa que Intermoda tendrá en el inicio de este 2022, Mario Flores, presidente del encuentro, recordó que la feria de negocios ya ha tenido buenos resultados en sus pasadas tres ediciones en el contexto de la pandemia, por lo que esta será la cuarta edición en que se aplicarán las medidas sanitarias en las instalaciones de Expo Guadalajara para evitar en lo posible contagios por COVID-19, siendo obligatorio el uso de cubrebocas, sana distancia y la constante limpieza de las diversas áreas de la feria durante los cuatro días de actividades.

“Para Intermoda, lo más importante es cuidar la salud de todos nuestros visitantes, por ello aplicaremos los más altos protocolos de seguridad sanitaria como lo hemos hecho en nuestras tres ediciones anteriores, con el objetivo de tener un evento seguro”, indicó Mario Flores, presidente de Intermoda, al puntualizar que el evento seguirá con actividades híbridas para la procuración de las citas de negocios y exhibición de las tendencias de moda.

Respecto al encuentro de julio de 2021, Intermoda llega a su edición 76 este 2022 con un incremento del 40 por ciento en marcas participantes, que refleja cómo la industria textil, de proveedores y accesorios ha logrado mantenerse activa y en recuperación gracias a los esfuerzos para adaptarse a las necesidades y desafíos impuestos por la pandemia.

Roberto Arechederra, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, enfatizó en el posicionamiento que Jalisco tiene en la industria de la moda y sus diversas ramas, al recalcar que al cierre de noviembre de 2021, en el empleo formal, se tiene el registro de 30 mil 100 trabajadores asegurados en el sector de la moda, lo que posiciona a Jalisco en el séptimo lugar a nivel nacional, lo que significa 5.7 por ciento de los empleos totales del país.

Intermoda 2022: Nuevas tendencias

Intermoda reveló parte de las actividades que en esta edición 76 conformará a su agenda durante cuatro días de jornada, teniendo a invitados especiales como Massimo Casagrande, director académico de Instituto Maragoni Miami; Eduardo Caccia, estratega y asesor de firmas nacionales e internacionales, y a Julia González, directora del Salón Internacional MOMAD, como responsables de las charlas magistrales de IM Talks, que serán presenciales y con opción híbrida mediante las redes sociales oficiales de Intermoda.

Elena Hurtado, directora de Intermoda, explicó que este año Trend Zone, especializado en las tendencias del mercado, tendrá la participación de exponentes como Fashion Snoops, la agencia mexicana Trendo y WGSN, además de que se habilitarán workshops con Pantone y Jeanología.

En el caso del pabellón especializado Fashion Space, los visitantes podrán participar en experiencias más interactivas con tecnología enfocada en herramientas y complementos sonoros y audiovisuales.

Entre los diseñadores estelares, Intermoda tendrá la inauguración de su ciclo de pasarelas con el creador colimense Carlos Pineda, y la participación especial de No Name Studio de Jonathan Morales, Macario Jiménez, Ángel Grave, Ocelote de César Flova y el colectivo Fashion Group International of City Mexico, por ejemplo.

Suman a la gastronomía y el turismo

Como parte de las novedades de Intermoda, los visitantes podrán disfrutar de experiencias gratuitas vinculadas a la identidad turística, cultural y gastronómica de Guadalajara con recorridos especiales por restaurantes, además de clases de maquillaje, degustación de tequila y hasta clases de baile.

Para obtener el registro en Intermoda y conocer su agenda de actividades es necesario ingresar a https://intermoda.com.mx.

