Si no te gusta tomar bebidas alcohólicas por salud, decisión o por ser menor de edad, no te preocupes, eso no es ningún impedimento para pasar la navidad, puedes brindar y disfrutar de tus alimentos preferidos con una gran variedad de bebidas, aquí te dejamos varias opciones que ChatGPT nombró como las mejores.

Las mejores bebidas no alcohólicas para esta navidad, según la IA

ChatGPT las dividió en dos categorías, las cuáles son:

Bebidas calientes para navidad

Ponche : esta bebida con frutas de temporada tiene mucho sabor y es nutritiva debido a que contiene guayaba, manzana, caña, pasas, canela, etc.

: esta bebida con frutas de temporada tiene mucho sabor y es nutritiva debido a que contiene guayaba, manzana, caña, pasas, canela, etc. Chocolate caliente : es sencillo de preparar y se puede acompañar con bombones, nata o buñuelos.

: es sencillo de preparar y se puede acompañar con bombones, nata o buñuelos. Champurrado : preparado con masa de maíz, chocolate y piloncillo, es más espeso que el chocolate caliente.

: preparado con masa de maíz, chocolate y piloncillo, es más espeso que el chocolate caliente. Atole : hay una gran variedad de sabores y suele ser muy cremoso.

: hay una gran variedad de sabores y suele ser muy cremoso. Té especiado o chai: puedes mezclar tu té de preferencia con leche para crear una deliciosa mezcla.

Bebidas frías para Navidad

Limonada : prepara una limonada con arándanos y ramas de romero.

: prepara una limonada con arándanos y ramas de romero. Sangría sin alcohol : es una mezcla de jugos de fruta que normalmente contiene naranja, manzana, uva y canela.

: es una mezcla de jugos de fruta que normalmente contiene naranja, manzana, uva y canela. Agua de frutas con especias : crea una bebida de agua infusionada con rodajas de manzana, naranja y canela.

: crea una bebida de agua infusionada con rodajas de manzana, naranja y canela. Smoothie : crea un batido a base de plátano, leche, vainilla y canela.

: crea un batido a base de plátano, leche, vainilla y canela. Batido de galleta navideña: tritura unas galletas de jengibre, añade leche y nata montada, puedes decorar con chispas de colores.

Estas son algunas de las bebidas que puede disfrutar toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes, no te quedes con las ganas de probar alguna, las puedes comprar o hacer en tu casa.

