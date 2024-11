Hut Week 2024: ¿Cuándo finaliza la gran promoción de Pizza Hut en noviembre?

Con el arranque de El Buen Fin el pasado fin de semana, Pizza Hut sorprendió a sus fanáticos con la esperada Hut Week 2024, una semana repleta de promociones exclusivas en sus pizzas favoritas.

Este evento ha generado gran entusiasmo entre los amantes de la comida rápida, quienes buscan aprovechar los mejores precios antes de que termine la oferta, por lo que a contención compartiremos contigo todos los detalles.

¿Cuándo finaliza la gran promoción de Pizza Hut en noviembre?

El Hut Week de Pizza Hut se lleva a cabo del jueves 14 al domingo 24 de noviembre. Esta promoción incluye todas las pizzas grandes de masa tradicional con hasta 8 ingredientes por solo 189 pesos cada una.

La promoción estará activa hasta el próximo domingo 24 de noviembre a las 22:00 horas, permitiendo a los clientes disfrutar de estas deliciosas pizzas. Es importante verificar la disponibilidad de las promociones en tu sucursal más cercana, ya que algunas ofertas pueden variar según la ubicación.

Si aún no has disfrutado de la Hut Week 2024, todavía tienes tiempo de aprovechar estas increíbles promociones. No pierdas la oportunidad de disfrutar de tus pizzas favoritas a precios irresistibles antes de que termine esta deliciosa semana.

YC