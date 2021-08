Hablemos de Asado, pues

¡Qué grato es escuchar historias en donde, la superación y las ganas se juntan con el éxito! Y esa es la historia de Jorge, un escritor de profesión, uruguayo, que llegó a México en el año 1993 en búsqueda de esta agua milagrosa y que tomó tanta fama en aquella época, me refiero al agua de Tlacote, que brotaba en un rancho de Querétaro. Y es que un tío suyo estaba muy mal de salud y querían apoyarlo de esa manera.

Se quedó en la CDMX y por su oficio venía muy seguido a la Perla Tapatía, de la que se enamoró y acabó por abrir un asador uruguayo llamado Hablemos de Asado hace poco menos de cinco años.

El espacio es impecable, todo muy limpio y en su lugar, tienen no más de ocho mesas y una gran asador a la vista. Jorge está ahí al pendiente y tiene un súper trato de 10.

Ordenamos para iniciar unos chorizos uruguayos ($60 c/u), ellos los hacen, no son comprados, son asados -obviamente-, y de color muy claro, con sabor suave, nada que ver con el tipo de chorizo que comemos en la ciudad. Es un poco parecido al argentino pero de sabor más suave, menos especiado. Lo sirven en rebanadas, ¡gran plato!

Ordenamos un par de ensaladas: la uruguaya y la de la casa ($145 c/u). La primera era una mezcla de lechugas, tomate en gajos, cebolla morada en pluma y orégano con un aliño muy ligero pero muy aromática. Es muy fresca y sencilla. La segunda, tiene mucho más contenido y es de sabor más intenso, equilibrado, un poco dulce diría yo. Tiene mix de lechugas, espinacas, aceitunas, queso de cabra, pepino y tomates cherry. Ambas presentaciones son muy buenas.

Después, llegaron unas berenjenas a la parmigiana ($150), a diferencia de como las había comido, estas vienen en torre (2) con cuatro rebanadas a las que le ponen esta salsa tan rica de pomodoro y la gratinan (la rebanada de arriba) con queso mozarella. Estaban buenísimas, con esa suavidad con la que quedan una vez cocidas y ese sabor sutil que suele acompañarlas, más la suma del queso y su salsa. Un imperdible.

De carnes pedimos tres cortes al centro (éramos cuatro comensales): un chuletón ($750), un cuadril ($350) y un vacío ($350). Llegaron a la perfección de cocimiento. Los ordenamos al punto. El chuletón es muy grande y lo acompaña la grasa exterior que le da un sabor inigualable, pero mi preferido sin duda fue, el cuadril, como de pulgada y media si no es que dos de ancho, con un sabor a leña y súper jugoso. Se llevó la tarde, claro, sin demeritar los otros que también estuvieron muy bien. Y es que una mala cocción y que tu carne no llegue al término solicitado o que lo devuelvas porque quedó menor, no es profesional en un restaurante que se especializa en ello. Aquí fue “miel sobre hojuelas”.

Larga vida a Hablemos de asado. ¡Sé feliz!

ASISTE

Hablemos de Asado

Calle Jesús 350, Col. Artesanos, 44200 Guadalajara, Jal. Horario de martes a sábado de 2:00 PM a 9:30 PM. Domingo hasta las 6:00 PM. descansan lunes. Tel. 3313411789

Comida: 4.5

Lugar: 4.5

Ambiente: 4

