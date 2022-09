Guía de Viaje: Mascota

Permite que la “rutina” desaparezca de tu diccionario mental. No más oficina, no más tráfico de ciudad, no más estrés laboral. La temporada de vacaciones está aquí, y la aventura te llama. ¿No sabes a dónde ir? ¿Buscas un lugar diferente pero que te haga sentir al mismo tiempo en casa? La propuesta en esta ocasión es que te permitas descubrir un rincón de Jalisco que día a día se va haciendo con una legión de fanáticos más grande: Mascota.

El viaje ahora nos lleva a la Sierra Madre Occidental, donde se encuentra este Pueblo Mágico cuyo nombramiento data de 2015. Mascota, conocido también como “La Esmeralda de la Sierra”, es un bello municipio donde la historia, cultura y la naturaleza se encuentran unidas a la perfección. Recorrer sus callejones, casonas y haciendas del siglo XIX, o realizar actividades de aventura entre montañas, bosques y ríos son algunas de las actividades que puedes realizar durante tu visita.

Primero una descripción de lo que tus ojos podrán disfrutar al llegar. Y es que la naturaleza es generosa con Mascota. En esta temporada de lluvias, la vegetación cubre con grueso manto verde los alrededores de la ciudad. Si no te contáramos que estamos ante un Pueblo Mágico de Jalisco, podrías creer que es el mismísimo Edén, un pedazo del Paraíso que cayó en la Tierra.

El boscoso paisaje de Mascota ofrece un fascinante circuito de montaña, integrado por comunidades de los alrededores como Navidad, Juanacatlán, Cimarrón y Yerbabuena, en donde además podrás disfrutar de una experiencia holística en el Foco Tonal Tubo de Luz.

Caminando por el pueblo destaca invariablemente el Templo Inconcluso de la Preciosa Sangre, joya arquitectónica que no pudo terminar su construcción; sin embargo, sus cimientos, altos muros y su capilla son un testimonio de la majestuosidad que se pretendía para esta zona durante el siglo XIX, pues se cree que inició su edificación en 1905. Hoy por hoy, estos cimientos están rodeados de jardines que se han convertido en el escenario ideal para eventos culturales como conciertos y obras de teatro.

Templo Inconcluso de la Preciosa Sangre. Uno de los silentes atractivos del Pueblo Mágico. ESPECIAL/Secturjal

Más por descubrir

El Templo Inconcluso de la Preciosa Sangre es famoso, en especial en redes sociales, gracias a que ha sido fotografiado en múltiples ocasiones. Sin embargo también aquí se encuentra el Museo Arqueológico de Mascota, que alberga más de 450 piezas de cerámica de piedra, una colección de fotografías de arte rupestre y ofrendas funerarias encontradas dentro de las tumbas que se descubrieron en la región, con más de tres mil años de antigüedad.

No olvides la Taberna Sierra Mascota, aquí conocerás a detalle el proceso de elaboración de la raicilla, una de las bebidas mexicanas más antiguas y que poco a poco ha ido ganando popularidad entre los comensales. Al visitarla, también se puede degustar el exquisito y definido sabor de esta bebida ancestral.

A TOMAR EN CUENTA

Adrenalina y mesa

Entre las actividades turísticas que se pueden recomendar se encuentran: dar recorridos en lancha, practicar el trekking, escalada en roca, paseos a caballo y ciclismo, no olvides probar la gastronomía típica del lugar como las gorditas, sopes, enchiladas, tamales de elote, birria, y sobre todo el pozole.