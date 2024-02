Givenchy se convierte nuevamente en la fragancia más irresistible del mercado con el lanzamiento de Irresistible Very Floral, su nuevo e innovador perfume que se convertirá en uno de los favoritos de la temporada.

Con un renovado envase y una extraordinaria fragancia que se construye en torno a notas enérgicas de rosas, ramo de flores blancas y brotes amaderados, contrastadas con el refrescante aroma de coco, Very Floral llega a revolucionar este ícono de la destacada casa de moda.

Irresistible Very Floral de Givenchy. ESPECIAL/GIVENCHY BEAUTY.

Para este nuevo lanzamiento, Givenchy participó con la reconocida perfumista Caroline Dumur integrando una bocanada de aire fresco, en el que las facetas más resplandecientes de este nuevo perfume emergen de forma inesperada gracias al corazón sensual y floral que domina la esencia, encabezado por un dúo delicado de rosas exquisitas; un auténtico detonador de elegancia. La meticulosa selección de las flores más hermosas de la perfumería aporta a esta nueva esencia una profunda sensualidad, gracias a su emblemática combinación de concreto de iris, ylang-ylang y jazmín. Además, el núcleo de la fragancia se complementa con esencias amaderadas de cedro y almizcle, desencadenando una sensualidad envolvente en sus notas finales.

Irresistible Very Floral está diseñada para desencadenar tu lado audaz, optimista, sorprendente, determinado, imparable, creativo, cautivador e irresistible. Cada uno de los ingredientes utilizados se extrae de lugares exclusivos a través de métodos de cultivo innovadores, sometidos a procesos extremadamente cuidadosos y artesanales. Este perfume se convierte así en una verdadera obra maestra que busca no solo cautivar los sentidos, sino también minimizar su huella de carbono y su impacto medioambiental.

Givenchy es una de las casas de moda con mayor prestigio a nivel mundial y no obstante de su buen gusto y renombre en el mundo de la moda, se ha mantenido en vanguardia también dentro de la industria de belleza. Cuenta con una amplia gama de skincare, maquillaje y fragancias que brindan un 360 de la belleza como ninguna otra.

El Lanzamiento

A pesar de que Irresistible Very Floral está a la venta desde el 1 de febrero, Givenchy realizará un exclusivo lanzamiento, por lo que la marca ha preparado una activación en la Ciudad de México, que estará abierta al público durante tres días para celebrar su lanzamiento más importante, a través de una Pop Up en Casa Jarana, en la que además de descubrir el nuevo aroma de Irresistible Very Floral, se podrá disfrutar de actividades únicas e irresistibles. El evento contará con una agenda llena de experiencias multisensoriales y permitirá descubrir todo lo que la casa de moda tiene que ofrecer, desde su línea de maquillaje y fragancias hasta el talento detrás de Tatiana Franco, su Pro Makeup Artist, quien estará presente durante la activación compartiendo tips, clases y más.

Casa Jarana

Ciudad de México.

9, 10 y 11 de febrero, de 11:00 a 20:00 hrs.

Con información de Givenchy Beauty.

XM

