Inaugurado en mayo del 2024, Pan Francés tiene ya una vasta clientela que día a día acude a disfrutar las delicias matutinas que ofrece; y es que este restaurante especializado sólo en desayunos, cuenta con una amplia variedad de alimentos para todos los gustos. También tiene un menú muy amplio para niños, aunque no tienen un lugar ex profeso para ellos. Se encuentra en la calle Niño de Guzmán, casi esquina Av. La Paz, a un par de cuadras antes de mi restaurante favorito, Suehiro.

Acudí a un desayuno de trabajo con mi amiga Gaby Cárdenas y compartimos varios platillos. Aquí te cuento mi experiencia. Iniciamos con el obligado Pan Francés con frutos rojos ($173) debo decirte que tienen gran variedad de este platillo, salados y dulces por lo que es su platillo insignia. Pedimos uno dulce y llegó con una excelente presentación en plato trinche, lleno de color, con un pan brioche bañado en una leche emulsionada con un poco de lechera y un su superficie una crema de queso mascarpone con un toque de vainilla y azúcar en el que montan fresas, frambuesas, arándanos y moras y una flor de adorno, para luego espolvorear con una lluvia de crumble (migajas de galleta digamos) de canela. La verdad que yo no soy una persona dulce, me considero más bien orientado a la comida salada, pero me encantó el platillo, su presentación, su confección y su sabor… Extraordinario.

Gaby, como es medio fit, sugirió un omelette prensado ($149); es de claras ¡con chicharrón! Quizá metida en el tema de quien peca y reza empata, pero no estamos para juzgar sino para recomendar. Así que llego con la tortilla de claras doblada, no enrollada en taco digamos, en su interior un buen queso mozzarella con chicharrón prensado guisado en salsa de tomate, con mucha dedicación, por fuera del mismo, coronado con más chicharrón. Acompañado de frijoles refritos y unas papas al sartén, el chicharrón muy bueno y se agradece que le pongan un poco más arriba para seguir disfrutándolo.

Por último y de antojo de ambos, pedimos el burrito de arrachera ($137); éste se confecciona poniendo en la plancha un puño de queso mozzarella que dejan derretir, se le tapa con una tortilla de harina grande, de las llamadas burreras, y se deja hasta formar una costra en el queso que dejan por fuera, mientras que por dentro rellenan con unos buenos frijoles peruanos refritos, cubos de una buena arrachera, que se sentía muy suave, salsa mexicana y un poco más de queso. La verdad es que ya estábamos satisfechos con los platillos anteriores pero éste también estaba súper bueno y dejando la gula en el asiento del copiloto, nos dispusimos a darle con ganas. Claro, también le dimos a la pequeña ensaladita verde con la que acompañan y a cada mordida le pusimos un poco del abanico de aguacate, en su punto, con el que adornan el plato. Muy buena elección para cerrar la mañana. Gran lugar para iniciar el día y desayunar como Dios manda. Larga vida a Pan Francés.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 4.5

Servicio 4.5

Pan Francés

Domicilio: C. Nuño de Guzmán 426, Col Americana, Americana, Guadalajara, Jal.

Horario: Lunes a domingo de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Teléfono: 3339043891

Instagram: @panfrancesdesayuno

CT