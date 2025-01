Cumpliendo ya 10 años con su restaurante Tatanka, en La Paz, Baja California, el chef Carlos Valdez decidió incursionar en el mercado tapatío, aterrizando en el centro Comercial La Perla, en Zapopan, un lugar que cada vez tiene más propuestas culinarias de gran nivel.

Valdez abrió en abril del 2024 este restaurante llamado Buffanka, siguiendo la tradición del nombre de su otro restaurante.

El lugar es muy agradable, con una terraza muy amplia, colores cálidos y una cocina abierta enfocada en sabores de la Baja, con ingredientes marinos casi en su totalidad y con una propuesta muy interesante.

En compañía de mi hermana querida Mir, su hija Miyana y mi cuñado Gabo, nos citamos ahí para seguir disfrutando las fiestas y el inicio de este 2025.

Iniciamos, a sugerencia del mesero, con una Degustación Baja ($565), es una charola de conchas muy frescas que contenía tres almejas chocolata, tres ostiones seaweed de Guerrero Negro, Baja California, al natural y una rodajas de callo mano de león, que es sólo una de las variedades del callo de hacha pues.

Las chocolatas vienen preparadas con una lengua de almeja que son estas de color naranja, salsita ponzu, unas gotas de aceite de guajillo y una fina rebanada de aguacate.

El callo con un aguachile de uva, hueva de salmón, brotes de cilantro y gotas de ese aceite de guajillo que le da un sabor muy distintivo. Los ostiones sólo se acompañaron con limón. Todo con una sensación de sabor muy fresco, a mar suave, con la firmeza adecuada, una gran entrada para abrir apetito.

Seguimos con un Carpaccio de lengua ($245), así con esa misma cara quedé yo y fue por eso que la ordenamos. Ya que renombrar el platillo y quererlo imaginar a veces abre las puertas a nuevas concepciones. En un platón redondo con un espejo de salsa verde tatemada con alga wakane, tibia, a base de tomatillo, montan un abanico que cierra círculo, láminas delgadas de lengua que ha pasado por un proceso largo de cocción en el sous vide, que es este aparato en el que sumerges en bolsa una proteína al vacío y a baja temperatura por un tiempo largo se cuece, dejándolo en su punto y arrojando una suavidad distintiva al platillo, coronan con cebolla morada en escabeche y unos rábanos, y unos puntos de mouse de aguacate. Se acompaña con tortillas para gozar de unos ricos tacos.

Por último y más bien por espacio de esta columna, pudimos disfrutar de un muy bien logrado Mac and Cheese de langosta ($295); lo presentan en un sartén de hierro, en que dan término al platillo en salamandra, donde doran el pan con parmesano, para dar ese toque doradito en la superficie. Se confecciona con un mix de quesos, langosta y camarón en trozos que vas encontrándote a cada bocado. Una de los mejores Mac and Cheese que he comido.

Disfrutamos, también, de un muy buen pescado zarandeado y unos buenos tacos de langosta estilo Puerto Nuevo, esos que llevan arroz y frijoles. Que eran de tamaño más bien chicos. Larga vida Buffanka.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 5

Servicio 4.5

Buffanka

Domicilio: Av. Mariano Otero 3000-local AR-14, Cd del Sol, Zapopan.

Horario: Lunes a miércoles de 1:00 pm a 11:00 pm, jueves a sábado de 1:00 pm a 12:00 am, domingo de 12:00 pm a 9:00 pm.

Teléfono: 3319573839.

Instagram: @buffanka

CT