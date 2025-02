Corría el año de 2016 cuando Toño y su hijo, Toño jr., líricos en la confección de pizzas, decidieron aventurarse a abrir una pizzería con el estilo que más les gustaba: la Pizza Estilo Chicago o bien llamada Deep Dish Pizza, y fue precisamente en Av. Hidalgo 1302, tres cuadras debajo de Chapultepec, en la Colonia Americana donde encontraron un local, e iniciaron con sólo pedidos para llevar. Las primeras semanas ni refresco ofrecían.

Al tiempo fueron ganado popularidad y ampliando su menú y gracias a su éxito, fueron absorbiendo los locales contiguos, para tener, ahora, un restaurante muy en forma. Y gracias a sus buenos resultados, el año pasado abrieron un segundo Vulcanos en Av. Tepeyac 1020, en Chapalita, muy bien montado y con una atención extraordinaria.

Mi hijo Carlo y yo acudimos a conocer esta sucursal en Av. Tepeyac, ya que algunos lectores me habían platicado de ella y quisimos vivir en carne propia la experiencia.

El lugar es grande y al fondo tienen un salón terraza bastante agradable; y un plus es que cuentan con valet parking ya que cada vez es más difícil encontrar estacionamiento en la zona.

Por supuesto que iniciamos con una pizza de pepperoni, a eso íbamos ($295); todas están confeccionadas en molde para pay y sus bordes son altos, dando una textura muy firme a todo su alrededor, uno pensaría que lo que te vas a encontrar es una masa de queso en la primer mordida, pero no se siente de esa manera, es suave, no endurece al poco tiempo y tiene un sabor que amalgama perfectamente con la masa y su deliciosa salsa. No es de gran tamaño pero si de gran sabor, una satisface a dos personas y viene cortada en cuatro pedazos. El pepperoni viene en su parte superior y estaba doradito, justo en su punto. Tienen tres aderezos con distintos picores, nosotros optamos por el aceite con chile.

Seguimos con un tiradito de papa ($179), me recordó a un platillo que hacía mi mamá, son lajas de papa que meten al horno con crema y tocino hasta cocer perfectamente este tubérculo, para después poner una buena porción de queso gouda y gratinar espolvoreando al final unas hojas de yerbabuena que le dan un toque distintivo. Me supo a casa y nostalgia, los lácteos en conjunto con la textura de la papa y el tocino son un verdadero paseo por la nubes.

Para finalizar y dar buena cuenta y quedar tranquilos de que de anemia no moriremos, compartimos la ensalada milazzo ($189), ésta la presentan en un plato hondo, lleva un pollo al ajo en tiras que cuecen en el horno, dejándolo con una suavidad y humedad extraordinarios, tiene como base un mix de lechugas, pepino y tomates cherry y coronan con una buena lluvia de queso parmesano.

Cuenta con una vinagreta de limón que acaba por cerrar la pinza, dando redondez a este platillo.

También ofrecen pastas y muy buenos cócteles… Larga vida a Vulcanos.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 5

Servicio 4.5

Vulcanos

Dirección: Av. Tepeyac 1020, Chapalita Oriente, Guadalajara, Jalisco.

Horario: Todos los días de 1:00 pm a 11:30 pm; domingos cierran a las 10:00 pm.

Teléfono: 3317409387.

Instagram: @vulcanosgdl.

CT