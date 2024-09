Actualmente, Mariscos El Riel se encuentra anexo a un autobaño; es un lugar sencillo y sin pretensiones. Lleva ahí ocho años, pero su historia no comienza ahí, se remonta a hace 14 años, en la misma calle de Avenida Los Tules, pero en la esquina con Avenida Inglaterra, digamos una cuadra antes de periférico poniente. Ahí inició con una carreta afuera de Farmacias Guadalajara, en dónde sólo vendía producto frío; es decir, tostadas y cócteles.

El lugar es atendido por sus dueños, Carmen y Raúl. Conocí el lugar ya que Ramón, alias Pikyhdz en Instagram, me etiquetó varias veces y me comentó que fuerak a probarlas y pues así lo hice, sólo que en aquel tiempo no escribía esta columna. Pero ahora sí y aprovecho para platicarles.

Invité a mi hijo Carlo a unos buenos mariscos que él no conocía. Llegamos un poco tarde, la verdad, y ya no alcancé la famosa Almeja riel ($120) que viene rellena de camarón, pulpo al mojo, una salsa especial de la casa y queso gouda gratinado; es una verdadera delicia.

Pero de todos modos tienen muchos otros platillos que te harán volver. Así que inicié con un taco dorado de pulpo ($55); es un taco dorado en tortilla de tamaño normal, en su interior, originalmente, lo confeccionan de camarón, para luego abrirlo y retacarle, sí retacarle, pulpo cocido troceado y untarle una buena capa de aguacate.

Lo bañas con la salsita de chile en aceite y es todo lo que necesitas para recuperar esa sonrisa que de niño obtuvimos al ver volar un globo por primera vez. Con texturas y sabores diferentes, con el escurrir del aceite y la suavidad del aguacate. En la sencillez está el placer de vivir.

Seguí gustoso, claro, con una buena empanada de camarón ($50); cada lugar mata sus pulgas a su manera, no cabe duda que eso nos distingue y aquí no es la excepción. Aquí preparan la empanda a manera de morralito: en una tortilla de harina forman este morralito relleno de un guisado sencillo de camarón con salsa de tomate, bien “paseada” por el sartén. Luego, añaden un poco de queso crema y ralladura de queso gouda. Lo cierran y lo ponen a freír. Te encuentras, de inicio, con una textura que no es muy familiar, pero que agrada; en su interior, que seguía caliente, se percibe esta delicada suavidad de los ingredientes, mientras te tropiezas con trozos de camarón que hacen de este platillo una empanada muy singular y digna de tomar su lugar en el ambiente culinario de la ciudad.

Pero bueno, aquí venimos por la tostada de jaiba, la cual es la que los puso en el mapa de la orquesta de la oferta gastronómica zapopana; así que no podía dejar de pedir una. Su costo es de ($50), tienen una preparación que entrelaza la pulpa dejándola como una sola pieza y no pequeños pedacitos como la hemos comido en otros lados. En su base lleva mayonesa y guacamole, lo que le da suavidad al bocado y le aporta sabor. La tostada de atún en salsa negra es un must. ¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4

Servicio 4

Mariscos El Riel

Domicilio: Avenida del Tule 804, Col. Los Tules, Zapopan, Jal.

Horario: Martes a domingo de 11:00 AM a 5:00 PM.

Teléfono: 3312297919.

CT