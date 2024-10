Justo a un costado de la Iglesia La Madre de Dios, en Av. Providencia, en la colonia del mismo nombre; sobre la calle Toronto se encuentra este agradable lugar. Cuenta con una pequeña terraza y un salón en donde ofrecen desayunos con recetas muy propias y algunos clásicos que no pueden faltar.

Ya con dos años y enfocados, en un principio, a la comunidad ciclista de la zona, ofrecen desde temprano café y bebidas energéticas y cada 15 días realizan eventos con patrocinadores para esta comunidad. De ahí el nombre de Rayo Café, por los rayos de las llantas.

Me cité ahí con algunos socios para platicar sobre algún tema nuestro y fue un lugar muy atinado por su servicio prudente, música suave, un lugar limpio y muy apto para charlar. Aquí te cuento qué tal la comida.

Iniciamos con platillos al centro para poder probar de todo un poco. Comencé disfrutando un Rayín Bollín ($150) una de las especialidades de la casa. Se trata de una hamburguesa, en pan brioche muy suave, en su interior dos huevos revueltos, coronados con una buena porción de aguacate en su punto y dos buenas lonchas de tocino muy firme. En su base, el pan, de masa madre, tiene una costra de queso mozzrella muy doradita que le aporta un sabor único al platillo que a la par con el aderezo chipotle que añaden, lo hacen muy sabroso.

Seguí con los chilaquiles de cacahuate ($155) en una salsa gruesa, es decir, más espesa que la de unos chilaquiles normales; hecha a base de chile mirasol y cacahuates tostados logran este espectacular platillo lleno de sabores diferentes, en el cual el cacahuate está presente pero no logra ser el acaparador, sino mas bien mezcla y aporta su sabor para dar redondez al platillo que viene, en un plato rectangular acompañado de unos frijoles negros refritos. No podía faltar el graffiti de una buena crema de rancho y una buena espolvoreada de queso fresco no apto para intolerantes a la lactosa.

Por último compartimos un toast de huevo con champiñones a la crema ($155) es un sándwich en pan de masa madre, a la que le cortan dos lajas como de un centímetro de grueso; las pasan por el sartén con mantequilla hasta dejarlas doradas y en su interior ponen un huevo revuelto y una buena porción de un “menjurje” de champiñones a la crema que está de lo más bueno. Este platillo fue mi favorito de la mañana. Con un sabor concentrado a hongos (usan el llamado “París” que es el más común que conocemos en la ciudad, que son estos de color blancuzco y de tamaño entre tres a cuatro centímetros de altura), para la presentación, al final, espolvorean queso parmesano rallado hasta cubrir toda la superficie. Grandioso platillo para iniciar el día.

Tienen gran cantidad de distintas bebidas hechas a base de café, así como algunos métodos de extracción, por lo que también es un lugar ideal para ir a degustar una deliciosa bebida.

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4.5

Servicio 5

Rayo Café

Domicilio: Toronto, Av. Providencia 1616, Guadalajara, Jalisco.

Horario: Martes a domingo de 8:30 AM a 2:30 PM.

Teléfono: 3341851961.

