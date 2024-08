Estos son los mejores países para estudiar en el extranjero en 2024

Hoy más que nunca existe un incremento en el interés de los estudiantes para formarse en países extranjeros. Entre las causas que hace atractiva la estadía académica fuera del país se encuentra la búsqueda de experiencias educativas de alta calidad y oportunidades laborales en el extranjero.

La cifra de 60 mil mexicanos que planean estudiar fuera del país , indicada por la Asociación Mexicana de Turismo Educativo (AMTE), refleja la predisposición por la globalización académica.

La oferta académica que otros países ofrecen es amplia en cursos de idiomas, programas de verano, diplomados, posgrados y licenciaturas. La AMTE, bajo los parámetros de costo, calidad educativa y las perspectivas de residencia permanente, enlistó cuáles son los mejores destinos para los mexicanos que buscan abrirse paso en el extranjero.

El interés de estudiar en el extranjero no es exclusivo de los mexicanos, ya que, como señala William Herrera Garza, presidente de AMTE, México también ha aumentado sus cifras en turismo educativo. Resulta relevante, además, que formarse en otros país ya no es una acción exclusiva de la clase más adinerada, pues ahora existen opciones más accesibles. Estos programas cuentan con opciones que no superan los mil 500 dólares en programas tipo Work and Study.

Los estudiantes mexicanos buscan estudiar en el extranjero por la calidad educativa de ciertos países, para obtener experiencia laboral, aprender idiomas de manera nativa o explorar oportunidades de residencia permanente tras finalizar sus estudios. Frente a esta situación, la AMTE realizó un análisis de los países que ofrecen mayores ventajas para los mexicanos interesados en estudiar fuera de México. Es por ello que, los 8 países más destacados según la AMTE son:

La AMTE ha revelado cuáles son los mejores países para estudiar en el 2024. ESPECIAL/Imagen de Milada Vigerova en Pixabay

Canadá: esta primera opción está abierta a estudiantes extranjeros y cuenta con una alta calidad educativa, ocupando el quinto lugar entre los países de la OCDE. Además, ofrece la opción de trabajar mientras se estudia y la posibilidad de emigrar tras completar estudios de posgrado.

España: es la segunda opción popular, especialmente para quienes no dominan el inglés. Ofrece una alta calidad en estudios universitarios y es considerado un destino económico en comparación con otros países europeos. Según la AMTE, "Es muy solicitado por personas jóvenes que quieren estudiar una licenciatura."

Irlanda: es la tercera opción para los jóvenes que desean combinar estudios y empleo. Con cursos de inglés de 25 semanas, es posible trabajar legalmente mientras se estudia. Los estudiantes también pueden obtener un permiso de trabajo al finalizar sus estudios, extendiendo su experiencia en el país.

Alemania: es la cuarta opción y ofrece educación superior sin costo en universidades públicas para estudiantes que dominan el alemán. La flexibilidad de sus políticas y los estímulos para estudiantes internacionales hicieron que Alemania sea una opción popular entre los mexicanos.

Australia: ocupa el quinto lugar, ya que proporciona becas y precios especiales para estudiantes mexicanos en cursos de idiomas y estudios superiores. Además, este país permite trabajar mientras se estudia y se puede obtener un permiso de trabajo postgraduación.

Medio Oriente y Asia: ocupa el sexto lugar y está ganando relevancia por el estudio de idiomas como el árabe y el chino mandarín, lo que augura un futuro económico prometedor. Países como Dubái y China ofrecen programas que combinan estudios y empleo, con opciones para extender el empleo tras los estudios. Asimismo, Corea del Sur también destaca por su desarrollo tecnológico y la influencia del K-pop, ofreciendo estudios en inglés y sin necesidad de dominar el idioma coreano.

Estados Unidos: es la séptima opción, aunque tuvo una disminución en la elección por parte de los mexicanos debido a las políticas migratorias estrictas, es una alternativa accesible para estudios cortos o programas de inglés. Según la AMTE, "Con la paridad del dólar, es un destino más accesible para muchos mexicanos que quieren estudiar inglés, campamentos algún programa corto, o incluso licenciaturas y postgrados".

América Latina: la octava opción se encuentra en América Latina, destacando a Argentina, Chile y, en menor medida, Brasil, que son preferidas por estudiantes que buscan especializaciones o posgrados.

En resumen, el 2024 se perfila como un año destacado para los estudiantes mexicanos que buscan enriquecer su formación académica y profesional en el extranjero.

Los países mencionados ofrecen una variedad de oportunidades educativas y laborales, adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos. No obstante, con la ayuda de los socios de la AMTE, los estudiantes pueden acceder a programas educativos internacionales, con el respaldo para realizar trámites migratorios y de hospedaje de manera segura.

