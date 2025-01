Estas son las series más esperadas y que se estrenan este año

Estamos iniciando un año nuevo, muchas personas están esperando que salga en emisión alguna serie en especial, si quieres saber cuáles son los estrenos más esperados, aquí te dejamos la lista.

Series más esperadas del 2025

Severance, 2 temporada - Apple TV

Fecha de estreno: 17 de enero

Esta serie de ficción sigue la historia de unos trabajadores que tienen su mente “partida en dos”, al estar en el trabajo solo recuerdan su persona de oficina, sin ninguna memoria de su vida fuera y viceversa, cuando salen del trabajo, no recuerdan nada sobre lo que hacen ahí.

Stranger Things, 5 temporada - Netflix

Fecha de estreno: Por confirmar

Esta temporada marca el final de esta saga, donde veremos el desenlace de los personajes de esta serie.

Alien: Planeta tierra - Disney+

Fecha de estreno: Por confirmar

Esta serie sigue la historia de Alien desde el Planeta Tierra, sigue a un grupo de personas que encuentran formas de vida depredadoras y cómo tratan de sobrevivir a esta amenaza.

Daredevil: Born Again - Disney+

Fecha de estreno: 4 de marzo

Esta serie le da un inicio renovado a Daredevil, llena de acción sigue la historia de este personaje y su encuentro con un ex jefe de la mafia.

The Last of Us, temporada 2 - Max

Fecha de estreno: Por confirmar

Inspirada en un videojuego, sigue la historia de la primera temporada cinco años después y cómo los personajes enfrentan al nuevo mundo post apocalíptico.

Merlina, temporada 2 - Netflix

Fecha de estreno: Por confirmar

Sigue la historia de Merlina y las nuevas historias en la academia nunca más, donde se enfrentará a más secretos y aventuras.

