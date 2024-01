Estas son las razas de perros que no tiran pelo

Muchas personas aman a los perros, pero a la hora de decidir si incluyen uno en su hogar como mascota prefieren declinar debido a que algunos de estos animales sueltan pelo, y sobre todo, los dejan por donde quiera, sobre todo en la temporada de pelechar.

Sin embargo, de acuerdo con el portal Purina, todos deben saber que existen algunas razas que o no poseen largas melenas o no las pierden por montones, por lo que se convierten en ideales si se quiere tener esta mascota en casa.

Schnauzer

ESPECIAL / Foto de Simon Moore en Unsplash

Una de las razones por las que estos perros son tan populares se debe a que no dejan sus pelos regados por todas partes. En sus versiones miniatura, estándar o gigante, los Schnauzer son ideales para aquellos que no toleran su ropa llena de pelo de perro.

Perro de agua español

ESPECIAL / Foto de Gayatri Malhotra en Unsplash

Una raza lanuda es la del perro de agua español, que aunque tiene mucho pelo no se caracteriza por soltarlo a diestra y siniestra. Es grande y muy juguetón este tipo de animal.

Boston Terrier

ESPECIAL / Foto de Sonya Romanovska en Unsplash

Estos perros no sueltan pelo como otras razas, pues son de pelaje corto. Son, al igual que los Schnauzer, animales muy cariñosos, ideales para quienes no gustan de llenarse de cabello de sus mascotas.

Yorkshire Terrier

ESPECIAL / Foto de Krišjānis Kazaks en Unsplash

Este perro pequeño es muy buscado porque por su tamaño pueden vivir en espacios reducidos, pero también porque, aunque son de cabello largo, no suelen mudar el pelo como otros ejemplares.

Xoloitzcuintle

AFP / ARCHIVO

Esta raza es popular porque no tiene pelo, aunque algunas variedades llegan a tener algunas hebras en la cabeza. El Xoloitzcuintle es ideal para quienes prefieren un perro que no suelte pelos, no obstante, requieren de muchos cuidados al ser muy sensibles al calor y al sol.

Lo que también deben saber quienes decidan hacerse con uno de los perros de estas razas es que, si bien tendrán una mascota que no dejará pelos por todas partes, deberán darle otro tipo de tratamientos, tales como darles duchas cada cierto tiempo, y cepillarlos frecuentemente para evitar que se les hagan nudos o rastas que puedan derivar en problemas de salud.

