Estas son las mejores florerías de Guadalajara para comprar rosas el 14 de febrero

El Día de San Valentín, o Día del Amor y la Amistad está cada vez mas cerca. El 14 de febrero de cada año, se conmemora el martirio de San Valentín. Además, este día se expresa el amor a los seres queridos, ya sean familia, amigos, pareja.

Esta fecha se suele celebrar de diferentes maneras, dependiendo de los seres queridos con los que se celebra.

Lo más común es:

Enviar flores

Intercambiar regalos

Enviar tarjetas

Tener una cena romántica

Ir al cine, teatro o concierto

Regalar chocolates

Pasar tiempo con la familia

Salir con amigos

El enviar flores es posiblemente lo más común en esta fecha , no sólo a la pareja, si no a amistades, a hermanos, a mamás, etc. Por lo que te traemos una lista con las mejores florerías de Guadalajara, para enviarle rosas a tus seres queridos.

Estas son las mejores florerías de Guadalajara

Florlopoli

Esta florería ofrece compras en tienda y entregas a domicilio. Su horario es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a domingo.

Su dirección es C. Joaquin Mucel 591, Lomas del Paraíso I.

Jessy Florería

Este es un pequeño negocio familiar de arreglos florales personalizados y regalos para toda ocasión. Su horario es de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes, y de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en sábado.

Está ubicada en Av. Fray Antonio Alcalde 2144 A, Santa Mónica.

Florería y peluches GDL

Esta florería, además de ofrecer arreglos personalizados, también ofrece una gran variedad de peluches para complementar el obsequio. Su horario es de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a sábado.

Su dirección es C. Ramón López Velarde 1008, Lomas del Paradero.

Sunflower Garden Florería

Esta florería ofrece una gran variedad de flores y arreglos de todos los tamaños. Su horario es de 9:00 a.m. a 6:30 p.m., de lunes a domingo.

Se ubica en Calz. Olímpica 1243, Atlas.

Fresh Flower

Esta florería también ofrece varios arreglos de diferentes tamaños y precios. Su horario es de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes, y de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. en sábado.

Está ubicada en Av Río Nilo 2846, Jardines de la Paz.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL