Existen algunas razas de perros que pueden ser más reservadas o distantes, lo que puede interpretarse como "huraños". Sin embargo, esto no significa que sean necesariamente agresivos, sino que a menudo prefieren mantener su espacio o no interactuar mucho con personas que no conocen.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, la personalidad de cada perro depende en gran medida de la crianza, la socialización y el entorno.

Por lo anterior, aquí te compartimos algunas razas que tienden a ser más hurañas:

1. Chow Chow: Son conocidos por ser perros bastante independientes y distantes. A menudo no buscan la atención de extraños y pueden ser reservados, incluso con su propia familia. Requieren una socialización adecuada desde temprana edad para evitar que se vuelvan demasiado huraños.

2. Basenji: Esta raza es muy independiente y, a veces, puede ser bastante distante. Aunque no son necesariamente agresivos, no suelen ser perros muy cariñosos ni afectuosos con extraños.

3. Shar Pei: Tienen una personalidad más reservada y pueden ser distantes, especialmente con personas o situaciones nuevas. Aunque suelen ser leales a su familia, no son tan efusivos como otras razas.

4. Akita Inu: Aunque son extremadamente leales y protectores con su familia, los Akita pueden ser distantes y reservados con los extraños. Su naturaleza protectora los hace desconfiados con quienes no conocen.

5. Saluki: Son perros muy independientes, y a menudo no buscan la interacción constante con los humanos. Su naturaleza reservada puede hacer que se perciban como huraños, aunque son leales a sus dueños.

El comportamiento de un perro puede mejorar significativamente con una socialización adecuada y una crianza positiva, recomienda la Inteligencia Artificial.

