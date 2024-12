Esta es la planta que combate la ansiedad pero que deben evitar los diabéticos

Si eres de las personas que les gusta conocer varios remedios caseros a base de plantas, entonces seguramente tienes una larga lista de la que puedes echar mano para diferentes padecimientos físicos. No obstante, existe una planta que incluso se usa para combatir síntomas derivados de la ansiedad y el estrés, aunque no hay estudios científicos exhaustivos que respalden su uso específico para estos padecimientos, pero ¡ojo! pese a ser un remedio natural, no se recomienda que la tomen los diabéticos, ¿pero por qué?

El día de hoy en EL INFORMADOR te revelamos de qué planta se trata y otros beneficios que puede tener.

Te puede interesar: Estas son 3 plantas que te ayudarán a ahuyentar a las chinches

Regaliz, planta que deben de evitar los diabéticos

La planta regaliz, conocida científicamente como es conocida científicamente como Glycyrrhiza glabra y se usa principalmente por sus propiedades medicinales y culinarias; sin embargo, pese a poseer importantes propiedades, está completamente contraindicada para las personas con diabetes.

La razón es porque esta planta de regaliz puede tener un desfavorable impacto en los niveles de azúcar en la sangre y la presión arterial de los diabéticos, además de afectar la capacidad del cuerpo para regular los niveles de glucosa en la sangre. La glicirricina, un compuesto activo en el regaliz, puede aumentar los niveles de glucosa en la sangre, lo que puede ser problemático para las personas con diabetes.

De la misma manera, el regaliz puede interactuar con los medicamentos para la diabetes, como las sulfonilureas, y disminuir su eficacia, así como aumentar, la presión arterial o provocar hipocalemia, la cual es una condición caracterizada por niveles bajos de potasio en la sangre.

¿Cómo se prepara la planta regaliz?

La planta de regaliz se puede preparar como una infusión, o incluso se puede tomar a través de cápsulas (como suplemento alimenticio ¡y hasta en caramelos!

Además, cuenta con otras propiedades beneficiosas de la salud, como las siguientes:

Efectos calmantes: El regaliz contiene compuestos que pueden tener un efecto calmante en el sistema nervioso, lo que podría ayudar a disminuir la ansiedad.

El regaliz contiene compuestos que pueden tener un efecto calmante en el sistema nervioso, lo que podría ayudar a disminuir la ansiedad. Reducción del estrés: El regaliz ha demostrado reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en algunos estudios.

El regaliz ha demostrado reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en algunos estudios. Mejora del sueño: El regaliz también se ha utilizado para mejorar la calidad del sueño, lo que es esencial para manejar la ansiedad.

El regaliz también se ha utilizado para mejorar la calidad del sueño, lo que es esencial para manejar la ansiedad. Antiinflamatorio : El regaliz tiene propiedades antiinflamatorias, que podrían ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, que a veces se asocia con la ansiedad.

Recuerda que antes de tomar la planta de regaliz en cualquiera de sus presentaciones es importante consultar con un profesional de la salud antes de, especialmente si estás tomando medicamentos o tienes condiciones de salud subyacentes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MS