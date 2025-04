España reinventa su oferta turística

España es un país con múltiples opciones, aunque sus cartas turísticas más fuertes son Barcelona, Madrid y Sevilla. Si viajar por primera vez a esta nación mediterránea, algunos espacios públicos y edificaciones imperdibles son:

Barcelona: La Sagrada Familia, Plaza Cataluña, la Barceloneta, su barrio Gótico y el mercado de la Boquería para comenzar, aunque no puedes dejar de lado Park Güell.

Madrid: La Gran Vía, el Palacio Real de Madrid, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor se encuentran entre lo más buscado, así como el Palacio de Cibeles, una de las construcciones contemporáneas más espectaculares del país.

Sevilla: El mirador de las Setas, la Plaza España, la Giralda y la Torre de Oro son parte de los incontables atractivos que ofrece esta metrópoli andaluza.

Park Güell de Barcelona, una de las visitas que no puedes omitir en Barcelona. EL INFORMADOR / F. González

Un abanico de nuevas experiencias

Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina y las de verano ya se asoman en el horizonte, y con ello en mente, España se posiciona como el destino perfecto para los viajeros de todos los perfiles.

Con ello en mente y en el marco de sus acciones promocionales, la Consejería de Turismo de la Embajada de España en México, organizó un evento especial para posicionar a esta nación europea como un destino inclusivo para la comunidad LGTBI+. La presentación, presidida por Fernando Villalba, Consejero de Turismo, tuvo lugar el pasado 9 de abril y comenzó con un workshop realizado en el Hotel W Polanco, en la Ciudad de México.

Durante este evento se creó un espacio de networking que contó con la participación de alrededor de un centenar de personas, conectando la oferta española con la demanda del turista mexicano.

Las empresas e instituciones españolas presentes en este encuentro fueron Enjoy Travel Group, Go For a Journey (DMC), Agencia Catalana de Turismo, Teatro Flamenco, Value Retail, Hotel VP Plaza, Garden Hotels, PANGEA, IBERIA, Queer Destinations y Turespaña, todas ellas comprometidas con la promoción de un destino inclusivo y diverso.

Al terminar la jornada, los asistentes fueron invitados a la Residencia del Embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, donde se celebró un cóctel.

En este evento estuvieron presentes importantes personalidades como Emmanuel Rey y Maricela Camacho de la Secretaría de Turismo Federal, así como figuras del ámbito artístico y cultural como Michelle Rodríguez, la cantante Ximena Sariñana, Pepe Valdivieso, Carlos Horacio Canales, Said Ochoa, Percy, Luis Thomas Fong, Jorge Salazar Acosta y Diego Jiménez y Baruch Díaz.

La Plaza España en Sevilla, uno de los incontables atractivos que ofrece esta metrópoli andaluza. EL INFORMADOR / F. González

