La responsabilidad de nuestra vida sexual está directamente conectada con la información que tenemos acerca de la sexualidad, el sexo, la salud sexual, derechos sexuales y reproductivos.

Desgraciadamente no todos contamos con el aprendizaje adecuado, y por ello es importante capacitarnos en estos temas y así vivir una vida sexual más plena y responsable.

Una vez iniciada nuestra vida sexual, la mayoría de nosotros vivimos con la creencia de que nos las sabemos de todas todas, desgraciadamente mucha de la información que adquirimos durante nuestra adolescencia puede estar muy distorsionada de la realidad.

¿Cómo es tener una vida sexual responsable?

Empecemos por aceptar que la información que nos dieron en la secundaria (en la mayoría de los casos), aunada a los mitos de una cultura que plantea el sexo como un tabú no son educación sexual.

Con base en eso habrá que gestionar en que momentos hemos caído en actos irresponsables en nuestra vida sexual, que van desde la higiene, hasta el uso de métodos de barrera. No se trata de con quien o de que manera tienes sexo, sino de sí lo haces de una forma responsable, tanto para el otro como para ti mismo.

En algún punto de nuestras vidas todos hemos cometido errores como tocar genitales con las manos sin lavar, usar un preservativo caduco o de manera errónea o sencillamente no utilizarlo.

Cosas que en su momento podrían parecer no tan graves o incluso innecesarias, sin embargo el hacerlo de manera correcta puede evitarte muchos dolores de cabeza.

Algunas recomendaciones de higiene sexual

De acuerdo con el blog “Sexualidad informada” la higiene sexual conlleva algunas medidas básicas, entre ellas: Aseo diario de los genitales con agua y jabón, limpieza de las manos, la boca y los dientes son también vitales, pues estos órganos suelen intervenir durante la relación sexual, consultar al médico y realizar los exámenes de rutina una vez al año, realizar un auto-examen de los genitales, usar métodos de barrera durante la relación sexual, establecer acuerdos sobre métodos anticonceptivos y prevenir prácticas riesgosas, si se opta por el sexo anal, se deberá evitar introducir el pene en el ano y posteriormente en la vagina, orinar después de la relación sexual, entre otras.

El cuidar la higiene sexual evitará que padezcas infecciones en genitales, ano y boca, provocadas por prácticas sexuales irresponsables y también te mantendrá alejado de padecer enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Un embarazo no planeado, no es lo peor que te puede pasar

Apuesto que en muchas ocasiones el no utilizar preservativo, que se rompiera o saliera, representaba un estrés significativo por la idea de un embarazo no planeado, sin embargo no es lo peor que te puede pasar.

La practicas de riesgo (que son estas relaciones sexuales en las que no se utiliza un método de barrera) pueden llevarte a padecer enfermedades e infecciones sexuales (ETS o ITS) tales como herpes, sífilis, gonorrea, ladillas, clamidia, VPH, tricomoniasis, VIH, y muchas más.

Aunque actualmente existe tratamiento para muchas de ellas, no todas son curables y algunas acompañan toda la vida a quien las padece.

Pide la prueba

En muchos de los casos no basta con la higiene sexual para mantenernos saludables, muchas parejas estables optan por mantener relaciones sexuales sin la utilización de métodos de barrera, ya que confían el uno en el otro, y por ello terminan padeciendo ETS.

Pedirle a tu pareja que use preservativo ya sea femenino o masculino según el caso, no representa falta de confianza ni de amor, es todo lo contrario.

Aunque en este momento estés seguro de que tu pareja solo tiene contacto sexual contigo y viceversa, las parejas sexuales pasadas y sus prácticas de riesgo anteriores implican peligro, para poder asegurarte de que eres libre de ETS deberás hacer pruebas, ya que muchas de estas enfermedades no presentan síntomas evidentes. Y para poder tener relaciones sexuales sin protección de forma segura deberás pedirle pruebas de ETS a tu pareja sexual.

¿Dónde me hago la prueba?

Actualmente en Jalisco existen diversas instituciones que se dedican a aplicar pruebas rápidas de detección de varias de las ETS, entre ellas VIH y sífilis, y pueden darte información más detallada de cuáles son los métodos de barrera y como utilizarlos, recuerda que la aplicación de la prueba mantendrá tus datos privados, y el resultado tú decides con quien compartirlo, además ¡te regalan condones! Te dejamos los detalles:

COESIDA Jalisco

Aplicación gratuita de pruebas de detección de VIH y sífilis

Domicilio: Lago Tequesquitengo 2600, Lagos del Country, Zapopan, Jal.

Teléfono: 33 3030 7800

Mesón A.C.

Aplicación gratuita de pruebas de VIH, Sífilis y Virus de Hepatitis B y C

Domicilio: Calle San Felipe 637, Zona Centro, Guadalajara, Jal.

Teléfono: 33 3613 9717

AHF

Aplicación gratuita de prueba rápida de VIH y consulta médica de Infecciones de Transmisión Sexual

Domicilio: Calle Ignacio Herrera y Cairo 518, Zona Centro, Guadalajara, Jal.

Teléfono: 33 3801 5091

Una violación es una emergencia médica

Es importante que acudamos a un centro de salud ante cualquier agresión sexual, es un derecho recibir atención en estas situaciones aunque no se quiera denunciar el delito.

De acuerdo con AHF “Ante una violación sexual las personas tienen derecho a recibir atención médica y psicológica; así como información sobre las opciones para evitar un embarazo o infecciones de transmisión sexual”

Las ETS van en aumento en México

De acuerdo con “México Social” en 2021 se está registrando un aumento de casos detectados de enfermedades de transmisión sexual (ETS), en comparación con los casos del año pasado. Es por ello que debemos empezar a preocuparnos por vivir una sexualidad más responsable y recordar que sin importar los pretextos que pongamos el uso de métodos de barrera podría salvarnos la vida.

MS