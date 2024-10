En esta temporada de frío que las enfermedades respiratorias se hacen presentes, el sistema inmunitario es el escudo defensor de nuestro cuerpo y se fortalece con una buena alimentación rica en vegetales, agua, ejercicio, suficiente descanso y evitando el estrés.

Aquí te compartimos algunos alimentos que ayudan a fortalecer nuestro sistema de defensa, de acuerdo con el gobierno de México:

Jengibre

Esta raíz es muy conocida por sus propiedades medicinales, entre las cuales se encuentra s u contribución al combate de virus y bacterias y, en general, de distintas enfermedades respiratorias, gracias a que es un gran expectorante y antiinflamatorio.

Cacao

Los polifenoles son sustancias químicas de origen vegetal, muy importantes para que la flora intestinal de los humanos se regule y sobrevivan los microorganismos benéficos sobre los nocivos. El cacao natural, incluso el chocolate negro, tiene un alto contenido de polifenoles y fibras que son aprovechadas por los microorganismos positivos, ayudando al mejor funcionamiento de los sistemas digestivo e inmunológico.

Ajo y cebolla

Además de su gran sabor, son saludables y los beneficios de sus propiedades son conocidos desde tiempos muy antiguos.

El ajo y la cebolla tienen propiedades antibacteriales y antisépticas, contribuyendo a combatir los microorganismos nocivos en nuestro cuerpo; pueden ayudar a mejorar la circulación.

Cítricos

Se sabe que la vitamina C, presente en frutos como la naranja o el limón, ayuda a prevenir las enfermedades respiratorias. Esto no significa que comer una naranja curará un resfriado, sino que la falta de vitamina C en el cuerpo nos hace más vulnerables ante este tipo de enfermedades y por ello se recomienda elevar su consumo en temporadas invernales. Los cítricos tienen propiedades antioxidantes que contribuyen a la protección de las células y también a que el sistema inmunológico sea más eficaz.

MV