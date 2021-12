Eléctrica ComEd designa a tapatío como director

ComEd, una de las cinco empresas de generación de energía eléctrica más importantes de Estados Unidos (con sede en Chicago) anunció el nombramiento como director independiente en su Junta Directiva del líder comunitario Ricardo “Ric” Estrada, originario de Guadalajara, de 55 años, que actualmente es director ejecutivo de Metropolitan Family Services.

“Ric” es un líder exitoso y con experiencia en servicios sociales y un apasionado defensor de la equidad en las diversas comunidades latinas a las que sirve. Ha trabajado incansablemente para empoderar a las familias mexicanas en todo el Medio Oeste, brindándoles el apoyo que necesitan para fortalecer sus comunidades.

Estrada tiene tres décadas de experiencia en servicios sociales. Desde que se unió a Metropolitan Family Services, una de las agencias de atención a migrantes más grandes de Illinois, en el 2011, ha liderado la agencia, ayudándola a duplicar el número de familias a la que sirve. Antes de unirse a Metropolitan, ocupó puestos de liderazgo en el departamento de Family and Support Services de la Ciudad de Chicago y en la agencia de servicios sociales Erie Neighborhood House of Chicago.

Estrada es miembro del comité ejecutivo y presidente de gobierno del University of Illinois System y las juntas directivas del Chicago Council on Global Affairs, el Woods Fund of Chicago, Grand Victoria Foundation y A Better Chicago.

Estrada obtuvo su licenciatura de Loyola University of Chicago, una maestría de University of Chicago School of Social Service Administration y un MBA de University of Illinois at Chicago. Estrada, residente de Chicago, creció y vivió durante 25 años en el barrio de La Villita.