El amor no es un sentimiento, es una decisión

El amor no es un sentimiento, es una elección Muchas veces hemos escuchado que uno no elige de quien enamorarse, pero en realidad es una elección consciente basada en nuestros antecedentes.

Nos gusta vivir y repetir patrones previamente aprendidos en antiguas relaciones, porque no buscamos algo que sea diferente y quizá mejor, porque siempre buscamos lo que nos es familiar, no obstante quizá no es lo bueno.

Estamos adoctrinados para inclinarnos hacia lo conocido, el cambio y las cosas diferentes nos representan miedo y nos cuesta más trabajo traerlo a nuestra vida.

Lo mejor y lo más saludable sería escoger una pareja que fuera a fin a nuestros intereses, ritmo de vida y valores, sin embargo, en un gran porcentaje de los casos no se cumple este patrón.

En el canal de YouTube, Maestría Emocional, podemos encontrar un experimento de dos partes realizado en el cual podemos darnos cuenta justamente de esto.

Después de ver este experimento te vas a estar preguntando muchas cosas, lo sabemos, y si quizá para los sentimientos la respuesta correcta existe, pero no la queremos ni la vamos a querer escuchar, nadie aprende en cabeza ajena, pero si podemos informarnos un poco para no ir con los ojos completamente cerrados a la batalla.

