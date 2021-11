Dr. Gonzalo Corvera: Implantes cocleares para la audición

Platíquenos sobre Amaroír, A.C.

"La asociación tiene 26 años, hemos sido una fuerza muy importante para el cuidado de la audición y los tratamientos óptimos para eso. Hemos trabajado con muchos pacientes de Guadalajara antes, incluso hemos trabajado con el Hospital Civil pero lo que estamos inaugurando hoy es una oficina permanente, que surgió gracias a un grupo de papás".

Foto: Tony Martínez

El oído es una de las discapacidades que menos se pueden entender, ¿cómo ha vivido esto con sus pacientes?

"Las familias son quienes lo viven, a veces lo difícil es hacer entender esto a quienes no lo padecen. Por alguna razón tendemos a menospreciar nuestro sentido del oído. A cualquiera que le preguntas, `yo perder la visión me muero pero el oído no es tan importante´ y no, es igual de importante. Es lo que te mantiene en comunicación, de hecho hay oftalmólogos que me lo han dicho que para ellos es más importante la audición porque tú puedes estar una mesa siendo ciego y participar en la conversación; en cambio, siendo sordo estás en la mesa pero no participas".

¿Qué nos podría decir sobre el sentido del oído?

"Hellen Keller, quien era ciega y sorda, decía que la ceguera te aísla del mundo pero la sordera de la humanidad. El problema es que la gente no le da importancia y no entienden que la gente que escucha, no es sólo que le pongas un aparatito y ya escucha. Realmente son temas complejos y cuesta trabajo que la gente que toma decisiones o asigna presupuestos, le dé interés, y más cuando hay tantas necesidades".

“Dejar de oír no pone en peligro la vida, pero sí pone en peligro tú vida”.

¿Quiénes pueden ser candidatos a un implante coclear?

"La mayoría de las personas que tengan un problema de audición que sea por daño o falta de desarrollo del oído interno, son candidatos a un implante. Esto puede ser desde niños que nacen con sordera profunda hasta personas que pierden la audición más adelante en la vida, a cualquier edad. Muchos son niños, pero si estamos hablando de un niño que tiene pérdida de la audición, sí hay que hacer algo a temprana edad".

Durante una plática, habló sobre los detalles de este implante coclear / Foto: Tony Martínez

Si hay personas que usan los auxiliares auditivos, ¿tendrían que acercarse para saber si son candidatos?

"Necesitamos ver estudios, pero muchos podrían ser. Hay gente que tiene resultado pobres con aparatos auditivos y que serían candidatos para un implante coclear".

Los problemas auditivos, ¿van siendo progresivos, degenerativos?

"Sí, en general, es un punto muy importante. Prácticamente podríamos decir en general que si hay una persona que está utilizando aparatos auditivos, que está usando los mejores, y a pesar de eso no logra comunicarse, en general esa persona va a ser candidato a un implante coclear".

Ahora otro punto, ¿qué tan accesible es para las personas?

“Tenemos mil 200 personas implantadas hasta el momento y de esas mil 200 el 25% son personas como Valentina. La mayoría son personas que no pueden pagar el implante pero nosotros ayudamos a encontrar el beneficio, no tenemos el dinero para regalarlo, les damos coaching de cómo poder buscar ese dinero, es cuestión de pedir, nosotros damos también recibos deducibles de impuestos”.

¿Qué harán en Guadalajara?

"Nuestro primer proyecto va a ser retomar las jornadas quirúrgicas, y un proceso de evaluación de candidatos para implantes, desde niños hasta adultos. Se van a evaluar las posibilidades que tienen, qué es lo mejor que podemos hacer para cada persona, cuánto costaría y comenzar a buscar el recurso. Es difícil”.

¿Qué satisfacciones le ha dado este trabajo?

“Ver niñas como Valentina Mora, hay niños que veo en el consultorio y que me saludan y es simplemente eso. De repente muchos de mis pacientes me tienen en Facebook y veo sus avances en su vida, como graduarse. Abrirles un camino diferente en la vida, hay niños que de verdad no escuchan nada y estarían realmente limitados. Una persona sorda puede llegar muy alto, pero es muchísimo más difícil”.

Actualmente, en el país hay cerca de 20 grupos de implante coclear. Durante muchos años el Dr. Gonzalo Corvera fue el único en realizarlos pero ha formado muchos cirujanos, y todo este avance comenzó al unir sus dos pasiones la Otología con la Tecnología, llegando así a crear el implante coclear, que es una mini computadora desarrollando las funciones que facilitan la audición.

Para dudas comunicarse a este correo oficial de asociación:

gdl@amaoir.org

