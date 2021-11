La salud bucal es un tema bastante importante que aunque desde pequeños creemos conocer a la perfección y damos por sentado, en la edad adulta es bastante común cometer algunos errores que podrían no solamente afectarla limpieza, si no la salud de nuestros dientes. ¿Cuántos de estos errores has cometido?

No cambias tu cepillo

¡Que no se te olvide! El cepillo dental debe ser remplazado por uno nuevo cada tres meses, o en su defecto, cada que las cerdas de éste pierdan fuerza. Si no lo cambias con constancia, no solamente no van a ser funcionales debido a la poca fuerza en sus cerdas, si no que almacenarán bacterias que te traerán problemas más adelante.

UNSPLASH/ GLEN CARRIE

Te cepillas los dientes muy rápido

Un cepillado de dientes correcto debe durar mínimo 2 minutos. Es por eso que los dentistas recomiendan cepillar tus dientes mientras escuchas tu canción favorita. (A menos que seas fan de Pink Floyd, tampoco queremos acabarnos el agua de la colonia).

Guardas tu cepillo dental en el baño

¡Quizás uno de los errores más comunes de este listado! Los expertos recomiendan no guardar el cepillo de dientes en el baño, debido a las bacterias que almacena esta habitación del hogar en específico. Además, si tu cepillo de dientes es de los que tienen tapa, procura no cerrarla hasta que éste esté completamente seco.

GETTY IMAGES ISTOCK/ PEOPLEIMAGES

No usas hilo dental

El hilo dental puede ser tu mejor aliado cuando se habla de salud bucal. Ayudan a eliminar residuos y son en definitiva una excelente opción contra los palillos de madera.

No cepillas tu lengua

Cuando se habla de salud bucal no solamente se hace referencia a los dientes; también es importante cuidar de otras partes de la boca como el paladar o la lengua, los cuales también pueden tener bacterias que a la larga afectarían de manera negativa a la lengua.

UNSPLASH/ ALEXANDER KRIVITSKIY

Te cepillas con mucha fuerza

Cepillar tus dientes con mayor fuerza no hará que éstos estén más limpios ¿Lo sabías? Si lo haces puedes llegar a dañar tus encías.

Escoges mal tu cepillo

A la hora de elegir un cepillo dental, no siempre debemos escoger los que tienen las cerdas más rígidas o grandes, ésto también podría ser dañino para las encías. Elige un cepillo suave que limpie correctamente entre cada uno de tus dientes, o si tu caso es muy particular (usas ortodoncia, por ejemplo) lo mejor es preguntar a un especialista.

CC