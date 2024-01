Si no comes carne, pero te gustan los tamales y quieres comerlos este próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria, existe un tamal cuya mezcla de ingredientes es exquisita y no requiere de carne.

El tamal llamado púlacle es un platillo prehispánico veracruzano, específicamente de la región Huasteca, considerado un antiguo alimento de los reyes totonacas, elaborado a base de vegetales, hierbas y el maíz.

El púlacle tiene en su interior una explosión de sabores con verdura cocida que va guisada en una salsa de tomate cn ajonjolí, pepita de calabaza tostada, chiles jalapeños, chile chiltepín y caldo de frijol negro, todo un manjar.

La salsa baña el relleno de los púlacles, que se pueden realizar con diversos ingredietes, sin embargo los tradicionales llevan calabaza, cilantro, chayote, frijol y hoja santa.

