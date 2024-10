Día de Muertos 2024: ¿Cuáles almas son recordadas el 29 y 30 de octubre?

La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, y simboliza el regreso a casa, de las ánimas de los difuntos. Su retorno al mundo de los vivos es para convivir con los familiares y nutrirse de la esencia del alimento que les colocan en los altares

Según el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los “angelitos” o los niños y niñas difuntos, mientras que el 2 de noviembre es a los Fieles Difuntos, es decir los adultos, pero ¿cuáles almas se recuerdan el 29 y 30 de octubre? Aquí te contamos.

Este martes 29 de octubre se recuerda a quienes murieron ahogados y el 30 del mismo mes, recuerda a las y los niños que no nacieron, es decir aquellos que murieron en el vientre de sus madres, además de los niños no bautizados y quienes fueron olvidados o no tienen familia.

Cada año, las familias mexicanas colocan el tradicional altar de muertos, decorado con flores de cempasúchil, papel picado de colores, calaveritas de azúcar, pan de muerto, algún platillo o comida que le gustaba a la persona que vendrá a visitarlos.

