De esta forma ven los gatos a las personas

Los gatos, al igual que los perros, son grandes compañeros de los seres humanos, pero a pesar de convivir con nosotros durante miles de años, siguen siendo enigmáticos. Mientras que los perros tienden a vernos como líderes de su manada, los gatos tienen una visión más independiente de las personas. ¿Cómo nos perciben realmente estos fascinantes animales?

Según Experto Animal, los gatos nos consideran cuidadores que les proporcionan compañía, juego y seguridad, aunque no nos ven como sus padres. El biólogo John Bradshaw, en su libro En la mente de un gato, sugiere que los gatos podrían vernos como gatos grandes. En su entorno, la jerarquía social no es tan estricta como la de los perros, por lo que no nos perciben como "dueños" o "líderes", sino más bien como compañeros de manada o gatos protectores.

Te recomendamos: El alimento clave para desintoxicar tu organismo de las grasas de los embutidos

Estudios recientes, como los de la Universidad de Oregón, indican que más del 60 % de los gatos desarrollan un apego seguro hacia sus cuidadores, similar al que sienten los perros por sus dueños. Así, coexisten las ideas de que los gatos nos ven como sus protectores o como versiones menos hábiles de ellos mismos.

En cuanto a su visión, los gatos ven el mundo de manera distinta a los humanos. Aunque no perciben los colores con la misma intensidad que nosotros, son excelentes para captar movimientos rápidos y ver en condiciones de poca luz. Esto les permite seguir nuestros movimientos y anticipar nuestras acciones, lo que influye en cómo interactúan con nosotros.

En cuanto a nuestras características, es probable que los gatos no se fijen tanto en los detalles de nuestros rostros como lo haría un perro. En su lugar, nos reconocen por una combinación de nuestro olor, voz y forma de movernos. Aunque no ven en blanco y negro, su percepción del color es limitada comparada con la nuestra, distinguiendo principalmente tonos verdes, azules y amarillos, pero no colores rojizos o brillantes. Su visión es más clara a largas distancias, pero de cerca, pueden vernos un poco borrosos. Aun así, nos identifican por el olor y la voz.

Lee también: Esta dieta eleva los niveles de estrógeno durante la premenopausia

En resumen, los gatos nos ven como compañeros y cuidadores, formando vínculos que duran toda su vida. Su agudo sentido del oído y rápidos reflejos les permiten reaccionar a estímulos que a menudo ignoramos. Aunque su percepción visual es diferente a la nuestra, esto no impide que desarrollen fuertes lazos con quienes les brindan cariño y cuidado.

Con información de SUN

NA