Cumbre de sabores en Vallarta-Nayarit Gastronómica

Del 29 de septiembre al 7 de octubre se llevará en el hotel Krystal Grand de Nuevo Nayarit la edición número 15 del tradicional encuentro Vallarta-Nayarit Gastronómica, que convoca a los chefs más talentosos del mundo a brindar experiencias culinarias espectaculares.

La presentación del programa de esta fiesta de sabores se realizó esta semana en Quinta Sauza, Tequila. Allí se dieron cita entre otros Carlos Elizondo (director de VNG), Consuelo Elipe (VNG), Rocío Lancaster Jones (directora general de promoción del Estado de Jalisco), Ruth Estephanie Ibarra (directora del fideicomiso del Estado de Nayarit), Christian Preciado (director de turismo municipal de Puerto Vallarta) y Víctor Manuel Martínez (embajador global de destilados de agave y gerente del Centro de Visitantes de la casa tequilera donde se llevó el evento).

Como este año el hotel sede se encuentra en suelo nayarita, el encuentro cambia de forma provisional su nombre a Nayarit-Vallarta Gastronómica, señalan sus organizadores, aunque en redes y logos seguirá llevando el nombre del destino jalisciense primero.

Premio al arduo trabajo

Feliz por lo conseguido pero listo para seguir construyendo. Así se encuentra Carlos Elizondo, presidente de este encuentro gastronómico, quien destaca el evento no solamente por la calidad de sus chefs invitados, sino porque “no hemos perdido de vista que es ante todo un encuentro formativo. Aquí vienen muchos estudiantes y jóvenes que se van formando en la cocina y encuentran guía e inspiración”, a través de paneles y talleres de cocina.

La mezcla de glamour y talleres regala al viajero un evento único. No podía ser de otra manera si observamos la lista de invitados, entre ellos la ecuatoriana Pía Salazar (recién nombrada Mejor chef repostera del mundo por The World's 50 Best Restaurants), Kisko García (chef de Córdoba, España), Carlos Gaytán (primer chef mexicano en obtener una estrella Michelin) y Marsia Taha (chef boliviana con uno de los mejores restaurante de América Latina).

A ellos se suman los llamados “Celebrity Chefs”, lista como siempre generosa, pues incluye al legendario Alejandro Espinoza (“La cuchara del chef”), Karla Castro (“La Cueva de Don Cenobio”), Betty Vázquez (“Hotel Garza Canela” y el programa “Master Chef”), así como Jorge Orozco (embajador de la cocina prehispánica).

Este año el país invitado será España, que nuevamente trae al encuentro su sazón y riqueza culinaria. Por parte de México, las cocinas invitadas a este importante evento serán las de Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas.

Carlos Elizondo, presidente de Vallarta-Nayarit Gastronómica y un convencido impulsor del talento mexicano. EL INFORMADOR/F. González

Navega para el antojo

Explora el programa, las catas y talleres que ofrecerá este evento. Lo puedes encontrar en https://vallartanayaritgastronomica.com/, donde además cuentan con una biografía de los múltiples chefs que toman parte en el evento.

En la página podrás adquirir además entradas a las cenas y paquetes para asistir a los principales eventos, con precios para diversos presupuestos y tarifas preferenciales en el hotel sede.

Experiencias sensoriales

En el hotel sede se realizarán paneles con invitados especiales, conferencias, clases y degustaciones el 2 y 3 de octubre, mientras que el resto de los días habrá actividades imperdibles. Algunas de ellas son (costos por persona):

29 de septiembre: Cena “La magia de una noche de verano”. Chef anfitrión: Gaetanno Simonetti. Restaurante La Tosca (Calle España 323, Puerto Vallarta) a las 19:00 horas. Costo: mil 740 pesos.

Cena “La magia de una noche de verano”. Chef anfitrión: Gaetanno Simonetti. Restaurante La Tosca (Calle España 323, Puerto Vallarta) a las 19:00 horas. Costo: mil 740 pesos. 3 de octubre: “Gran Cena de Gala”. Chefs: Begoña Rodrigo, Pepe Solla, Chef Tita, Pía Salazar, Alejandro Chamoro, Marsia Taha, David Castro, Maribel Aldaco, Elías Sapien. Hotel Krystal Grand (Blvd. Costero 800). A las 20:00 horas. Costo: 3 mil 200 pesos.

“Gran Cena de Gala”. Chefs: Begoña Rodrigo, Pepe Solla, Chef Tita, Pía Salazar, Alejandro Chamoro, Marsia Taha, David Castro, Maribel Aldaco, Elías Sapien. Hotel Krystal Grand (Blvd. Costero 800). A las 20:00 horas. Costo: 3 mil 200 pesos. 6 de octubre: “Fiesta de pueblo, memorias, historias y sueños”. Chef anfitrión: Salvador Carrillo. La Tienda Grande Entre calles Hidalgo y Juárez, int. 172, Avenida Ixtapa, Puerto Vallarta. Horario por confirmar. Costo: 2 mil 100 pesos.