¡Cuidado! Estas son las 'cervezas' sin alcohol que retirará Profeco

Debido al incumplimiento de las normativas de etiquetado , la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) procederá a retirar del mercado las bebidas sin alcohol que se presentan como cervezas pero no cumplen con los requisitos legales para ser denominadas como tal.

El Estudio de Calidad, que se publicará en la Revista del Consumidor de septiembre , reveló que algunas bebidas sin alcohol comercializadas como cervezas no cumplen con la normativa que exige que una cerveza debe contener al menos un 2% de alcohol. Según David Aguilar Romero, titular de la Profeco, “por normatividad no podemos llamar cerveza a un producto que no contiene alcohol, ya que por norma debe tener al menos un 2% de alcohol”.

Un ejemplo de esto es la marca Mahou 0,0 tostada, una bebida importada de España que se etiqueta como cerveza, pero que no cumple con el contenido alcohólico requerido. “De los 19 productos analizados, 12 eran cervezas bajas en alcohol y siete eran bebidas no alcohólicas. Solo uno, la Mahou 0,0 tostada, no cumplió con las regulaciones al denominarse cerveza sin tener alcohol”, explicó Aguilar Romero.

Hasta ahora se han retirado dos lotes del producto mencionado y se ha iniciado el proceso de corrección. Los envases de vidrio podrán ser reetiquetados.

El estudio evaluó diversos aspectos de las cervezas y bebidas no alcohólicas, incluyendo cumplimiento de la información comercial, contenido neto, contenido de sodio, contenido alcohólico, componentes volátiles, azúcares, tipo de azúcares y contenido energético. Además, se verificó el cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), como NOM-002-SCFI-2011, NOM-142-SSA1/SCFI-2014, NOM-199-SCFI-2017, y NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Aguilar Romero indicó que todos los productos cumplieron con el contenido neto declarado y con el contenido alcohólico indicado en las etiquetas. Las bebidas no alcohólicas analizadas tienen menos del 2% de alcohol y no contienen componentes volátiles.

El estudio también mostró que algunas cervezas light tienen un alto contenido de azúcares. Entre las cuatro cervezas con mayor cantidad de azúcar se encuentran:

Erdinger Weissbier: 3.56 gramos de azúcar por cada 100 mililitros.

3.56 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Mahou 0,0 tostada: 3.19 gramos de azúcares por cada 100 mililitros.

3.19 gramos de azúcares por cada 100 mililitros. Tecate Cero: 2.84 gramos de azúcares por cada 100 mililitros.

2.84 gramos de azúcares por cada 100 mililitros. Old Milwaukee bebida no alcohólica de malta: 2.55 gramos de azúcares por cada 100 mililitros.

Aunque estas bebidas tienen menos alcohol, su contenido calórico puede ser elevado debido a los azúcares. Aguilar Romero destacó que, a pesar de ser sin alcohol, es importante que estos productos no se comercialicen a menores de edad, mujeres embarazadas y que no se beba y se conduzca al mismo tiempo.

