¿Cuánto tiempo se puede dejar el agua en un termo?

Es común que las personas lleven su agua en un termo de acero inoxidable, ya se como forma de cuidar el medio ambiente para no comprar agua embotellada, practicidad, o hasta por moda, sin embargo, algunos usuario se preguntan: ¿cuánto tiempo se puede dejar el agua en estos recipientes?

Si el agua del grifo se hierve y luego se vierte en una botella térmica de acero inoxidable que se cierra herméticamente, puede consumirse al día siguiente sin problema, debido a que la ebullición elimina la mayoría de las bacterias y microorganismos, y al mantenerse sellada, no hay riesgo de que nuevos contaminantes entren en contacto con el agua, permitiendo así su conservación durante la noche.

Sin embargo, si el termo de acero inoxidable no se llena completamente con agua hirviendo o si se guarda sin la tapa bien colocada, no es recomendable consumir esa agua al día siguiente. Del mismo modo, si el termo no cuenta con un buen sellado, lo mejor es evitar beber el contenido al día siguiente.

Existe un dicho que afirma que "el agua reposada durante la noche no debe beberse, sin importar dónde se guarde", aunque esta creencia no tiene fundamento científico. La realidad es que el agua que permanece reposando por más de ocho horas no se deteriora necesariamente en ese tiempo.

No es que si se hierve a las ocho de la mañana ya no pueda beberse a las cuatro de la tarde, no hay un tiempo exacto en el que el agua se vuelva inadecuada para el consumo; esto depende principalmente de factores como el entorno, la temperatura ambiente y cómo se almacena, pues mientras el agua haya sido bien conservada —por ejemplo, en un termo de acero inoxidable con buen sellado— puede beberse sin problema al día siguiente.

El agua almacenada en un termo de acero inoxidable puede beberse al día siguiente sin problema. En general, es seguro consumirla dentro de ese plazo, sin embargo, no se recomienda seguir bebiéndola al tercer día, ya que, aunque el agua se haya esterilizado al hervirse, durante su uso entra en contacto con el aire, lo que permite la entrada de microorganismos, con el paso de dos días, estos pueden multiplicarse y dar lugar a compuestos perjudiciales, como los nitritos. Por esta razón, no es aconsejable consumir agua que ha permanecido más de dos días en el termo.

