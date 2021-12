Cómo sobrevivir a la cuesta de enero

Se prevé que la cuesta de enero 2022 sea una de las más duras para los mexicanos en los últimos años debido a la volatilidad de la economía, entre otros factores, según el Banco de México. En este contexto, albo, la cuenta libre de comisiones para recibir, transferir y manejar tu dinero de forma fácil y segura, brinda 4 maneras para lograr aligerarla desde diciembre.



Ya quedan menos de 10 días para que termine el año y no hay mejor momento que ahora para comenzar a pensar en lo que puedes hacer para comenzar el próximo año con una base financiera adecuada. La gente comienza a poner toda su vida en perspectiva este diciembre, por lo que se recomienda tomar nota de las siguientes cuatro formas de aligerar la cuesta de enero, y cumplir con el propósito de tener finanzas sanas durante el próximo año.



1. Crea un presupuesto. ¿En qué gasté dinero el año pasado? Hacer un análisis de tus ingresos y egresos es muy sencillo, basta con que tomes un cuaderno, algún programa de hojas de cálculo o una aplicación para que visualices tu dinero y puedas administrarlo mejor.



La creación de tu propio presupuesto y declaración de patrimonio neto puede ayudarte a construir tu hoja de ruta y mantenerte encaminado en tus finanzas sanas. Define cuánto estás recibiendo después de impuestos, cuánto estás gastando y cuánto estás ahorrando o podrías ahorrar. Si no estás seguro de a dónde va tu dinero, haz un seguimiento de tus gastos utilizando una hoja de cálculo o una herramienta de presupuesto en línea durante 30 días. Determina cuánto dinero necesitas para cubrir tus gastos fijos mensuales, como tu renta o hipoteca y otros gastos de subsistencia, y cuánto te gustaría guardar para el futuro.

2. Administra tus deudas. El dinero que pides prestado debe pagarse a tiempo para que no generen intereses y problemas en tus finanzas. Estos préstamos pueden ser una herramienta para comprar a largo plazo y pagarlo con el tiempo. Una buena práctica es pagar primero las de menor cantidad para dejar únicamente la más grande, y salir poco a poco de este sobre endeudamiento.



Lo ideal es tener un préstamo por debajo de 30% del ingreso total contando capital, intereses, impuestos y seguro. También se sugiere saldar la deuda de las tarjetas porque tienen un alto costo las comisiones. Este equilibrio debe lograrse durante todo el año.



3. La base está en planear para el futuro. Si constantemente te encuentras a la mitad de “quiero ahorrar” y “solo se vive una vez”, entonces te recomendamos que aprendas a separar tu dinero. Quizá ya hayas escuchado que lo ideal es guardar entre 10% y 30% de los ingresos mensuales, pero lo que pocos te dicen es que es importante considerar este monto como un gasto fijo dentro de tu presupuesto personal y familiar.

¿Cómo puedo iniciar este 2022? Haz un ejercicio registrando cada uno de los gastos que tienes durante todo el mes y fija un presupuesto mensual para ellos. Así, además de fomentar tu disciplina, tendrás pleno conocimiento del destino de tus ingresos. Al final, podrás depurar los gastos que no necesitas con plena conciencia, y empezarás a ver cómo se va acumulando ese extra. Con albo puedes crear “Espacios” en la app para que separes tu dinero de la cuenta principal y usarlo con diversos fines, como, vacaciones, auto, renta, súper etc.



4. Busca opciones para crecer tu patrimonio. Después de iniciar con el un plan de ahorro, busca aumentar tus recursos a través de la diversificación de tu dinero desde iniciar un negocio alternativo a tu fuente de ingreso primaria, hasta buscar opciones para crecer tu patrimonio. Traza un plan, síguelo y ajusta según sea necesario.



Si bien empezamos el año teniendo como propósito mejorar nuestra vida financiera, es fácil ir perdiendo la motivación y olvidarnos de la meta a medida que los días avanzan. Evita ir en piloto automático en esta cuesta de enero y toma el control de tus finanzas. Mantén el ánimo y pon especial atención a tus gastos y presupuesto porque viene un año de precaución para no salirse de balance financiero.



