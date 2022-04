Conquistando a la Sierra 2022

La GMC Sierra 2022 ya está a la venta en el mercado, es orgullosamente hecha en México y ahora cuenta con más versiones, máximo lujo, tecnología, seguridad y sobre todo un manejo tan imponente como su diseño.

Y es que en la Sierra no caben palabras pequeñas para describirla. Evidentemente es una pickup que si bien cuenta con capacidades para el trabajo, se ha vuelto tan versátil e incluso útil (o más) que una SUV y acá te cuento las razones.

Primero, su diseño con parrilla activa tiene distintas formas dependiendo de la versión, que permite que esa pared monstruosa tenga menos resistencia al viento, sea aerodinámicamente más estable y por ende mejorar el consumo de combustible a altas velocidades. Luego, algunos elementos que vienen a agregar un plus (dependiendo de la versión) tenemos o no estribos laterales, en el caso de la Denali Ultimate que manejamos en este primer contacto está el desplazamiento de los estribos que no solamente se despliegan, sino que también hacen un recorrido longitudinal para que tengamos una escalera extra y subir a la batea, por ejemplo, cuya capacidad es de 1,809 litros volumétricos.

AT4. Sus características y nivel de accesorios la ponen como la favorita para salir y aventurarse en cualquier lugar. En la imagen la vemos haciendo un flex en la suspensión. ESPECIAL/GMC

Siguiendo con la batea, nos gustó que la defensa tenga un hueco para poner los pies y ascender al área de carga (en todas las versiones), luego está la tapa de la misma batea que se despliega en distintas etapas para armar una escalera, así como un bastón para ayudarnos a subir. Conexión para remolque al que incluso se adapta el sensor de punto ciego para abarcar más metros hacia atrás y podamos viajar con seguridad.

En más del diseño exterior, tenemos luces LED duales con secuencia de iluminación animada y por supuesto la parrilla de dimensiones aumentadas, así como rines de 18” para la “básica” de Cabina Regular, 20” para la AT4 y de 22” para las Denali y Denali Ultimate.

En términos de tecnología, la lista es muy larga, pero en este caso nuestra experiencia de manejo inició con la utilización de la conectividad mediante Android Auto y Apple CarPlay, tenemos carga inalámbrica, más de 40 pulgadas en pantallas (entre el head-up display, sistema de infoentretenimiento y tablero de instrumentos).

Haciendo “donitas”. Sin duda, la parte más divertida de la prueba fue traccionar con la Sierra. ESPECIAL/GMC

Una vez en la terracería, usamos las cámaras con visión de 360° para obtener mejor visualización incluso con nubes de polvo frente a nosotros, por lo que se agradece ese extra de seguridad, además de que pudimos sortear piedras gracias a las cámaras que se enfocan en las ruedas y vemos con claridad por donde pasamos. Sin duda, un gran elemento de apoyo.

En el 4x4 “maltratamos” estas pickups en terracerías con grava, riachuelos, lodo, hicimos donitas con esa divertida tracción trasera y sorteamos prácticamente todo tipo de camino que podamos imaginar durante varias horas dominando la sierra del Estado de México, por lo que nuestra Sierra estaba en su hábitat natural.

El apartado mecánico ofrece amortiguadores tipo Rancho Monotube Shocks (en la AT4) y los modos de manejo “4 high” o “4 low”, así como control de descenso, control de velocidad crucero adaptativo, entre otros, con un motor -para las AT4, Denali y Denali Ultimate que pudimos conocer- V8 de 6.2 litros con 425 HP y 460 libras-pie de torque, acoplado a una caja automática de 10 velocidades.

Los terminados esconden, al menos en la versión Denali Ultimate, algunos easter eggs como el grabado del Monte Denali y su ubicación geográfica con coordenadas tanto en asientos como en el tablero de madera. ESPECIAL/GMC

A destacar en la Denali Ultimate que manejamos está una conducción contundente, tan sugerente como su imagen, donde pudimos manejarla en carretera con sorprendente estabilidad y sin brincoteos clásicos que esperas de una pickup. Salvo cuando pasábamos por un bache ahí nos acordábamos que traemos eje rígido atrás, con ese “roleo” que esperas en la estructura al sacudirse, pero de inmediato la pickup encuentra su trayectoria y sigue su camino con aplomo. Simplemente nos encantó poder llevarla al límite (a 170 km/h) pero obviamente no es un vehículo de carreras, aunque debemos confesar que el motor bien podría entregarnos más poder, pero hay que recordar que a más velocidad estaríamos comprometiendo la seguridad.

Rebases sin problema, aceleración inmediata a pesar de su tamaño y peso, así como una comodidad como pocas, con asientos delanteros con masaje, amplio espacio para cinco pasajeros, conexiones USB tipo C, y mil amenidades más podremos encontrar en esta conquistadora de caminos, pues se alza como un ejemplo de que las pickups grandes se imponen más allá de una imagen portentosa, para ser y ofrecer lo mejor de sus capacidades prácticas en el día a día para todos los pasajeros, así como el hecho de contar con 12 meses de datos ilimitados a través de OnStar 4G LTE y que se puedan conectar hasta siete dispositivos al mismo tiempo, con Google Integrado, Assistant, Maps y Play, además de Alexa Built-In y Spotify.

Denali. Encontramos el mismo lujo, sin escatimar en comodidad y versatilidad, además de poder divertirnos con ella sorteando el lodo. ESPECIAL/GMC

Por lo pronto, esta Sierra en sus cuatro versiones ofrece también más de 100 accesorios en tres kits especiales, ya sea para aumentar la experiencia Premium off-road, más compartimentos e incluso colocar frenos Brembo de seis pistones, para la versión Denali Ultimate. Por lo pronto, Sierra 2022 está a la venta en nuestro país en cuatro versiones anteriormente mencionadas, con precios que van de 1’051,900 pesos por la Sierra Cabina Regular; 1’368,900 pesos por AT4; 1’537,900 pesos por la Denali y 1’661,900 pesos por la Denali Ultimate, que es la única que no se fabrica en México, sino en la planta de Fort Wayne, Indiana.

Mario Castillo/ Valle de Bravo, EdoMex.