Conoce la vitamina que te ayudará a subir masa muscular

Obtener masa muscular no solo es necesario en la estética corporal, la función del músculo cumple una función muy importante en la vida diaria, este no solo se obtiene de la propia proteína, existe una vitamina capaz de mantener nuestro estado físico en la mejor manera y no creerás de donde proviene.

La disminución de masa muscular está relacionada con la debilidad. Su ausencia en nuestro cuerpo no solo influye en cómo nos vemos, sino en nuestra calidad de vida cada vez que ignoramos la importancia de estimular nuestros músculos todos los días. Además, está científicamente comprobado que entre menor porcentaje de masa muscular es mayor el porcentaje de grasa visceral.

Independientemente del ejercicio y una dieta sana es importante considerar los niveles de la vitamina D, su contribución en la ganancia de músculo es el responsable de prevenir padecimientos crónicos tales como la dinapenia, un trastorno capaz de disminuir la fuerza de las personas.

Un reciente estudio en la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar) en Brasil y del University College London (UCL) en el Reino Unido comprobaron que los suplementos de vitamina D reducen el riesgo de dinapenia en personas mayores en un 78 por ciento.

Una de las causas más frecuentes de este trastorno está relacionado con la edad, pues aunque esta no se considera una enfermedad, sus síntomas pueden llegar a acortar la calidad de vida de los ancianos y darles muchas incomodidades conforme se acercan a una edad mayor.

Consejos para mejorar la fuerza muscular en adultos mayores.

Seguir una dieta con suficiente aporte de proteínas

Hacer ejercicios de fuerza

Conservar los buenos niveles de Vitamina D

La vitamina D y su importancia.

Un estudio hecho por Tiago da Silva Alexandre, afirma: "La vitamina D en realidad es una hormona y sus muchas funciones incluyen ayudar a reparar los músculos y liberar calcio para una correcta contracción muscular".

"El tejido óseo y muscular está interconectado no solo mecánica y físicamente, sino también bioquímicamente. La deficiencia o la insuficiencia de vitamina D pueden conducir a la pérdida de la densidad mineral ósea, así como a una reducción de la masa muscular, la fuerza y la función. Por lo tanto, era esperable que su falta causara alteraciones musculares de algún tipo. Deben exponerse al sol, comer alimentos ricos en vitamina D o tomar un suplemento y hacer ejercicios de resistencia para mantener la fuerza muscular", concluye Da Silva Alexandre.

