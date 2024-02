La atención que dedicamos a la higiene del inodoro es fundamental, pues encontrarse con un váter sucio al visitar un lugar es indicativo de falta de higiene. No obstante, a veces, limpiarlo adecuadamente va más allá de simplemente usar una escobilla y una bayeta.

En ocasiones, no importa que tanta constancia se tenga en limpiar el interior de la taza del baño, ya que con el paso del tiempo y de manera inevitable comienzan a aparecer unas molestas manchas, a veces suelen ser cafés o también amarillas dando mala imagen a tu baño, Por ello te contamos por qué se forman y cómo eliminarlas.

¿Por qué se forman manchas oscuras en el inodoro?

Pese a limpiar al menos una vez por semana el inodoro, a veces resulta imposible evitar la aparición de estas manchas que cabe resaltar, no son siempre por falta de higiene.

Por ejemplo, las manchas amarillas se originan debido a la acumulación de minerales que se depositan en la superficie interna del inodoro. En algunos casos, también se generan a partir de las sales presentes en el agua de la cisterna, conocidas como sarro.

Mientras que las manchas oscuras se forman principalmente a causa del moho generado por la humedad y la ausencia de limpieza regular, siendo más comunes en viviendas de alquiler. La presencia de cal en el agua también puede favorecer la aparición de estas manchas.

Y si bien no representan un peligro grave para la salud, pueden provocar alergias y también denotan falta de cuidado.

¿Cómo quitar las manchas negras del fondo del wc?

Primero que nada, es importante resaltar que a veces los productos de limpieza ofertados en el mercado no duelen ser los más eficaces, pues la mayoría de ellos solo contiene perfumes para inhibir los malos olores o contienen ácidos activos.

Así que a continuación se enlistan una serie de soluciones caseras y efectivas para quitar esas manchas molestas del inodoro.

Bicarbonato y agua oxigenada.

Mezcla cien gramos de bicarbonato con dos cucharas soperas de agua oxigenada. Aplica sobre las manchas con un paño. Déjalo unos veinte minutos y tira de la cadena. Si deseas mayor eficacia puedes agregar unas gotas de zumo de limón para mejorar la efectividad.

Vinagre y bicarbonato.

Impregna las manchas amarillas con vinagre (100 ml.) y bicarbonato (2 cucharadas), después deja que actúe toda la noche. El vinagre limpia y el bicarbonato blanquea. Limpia al día siguiente con un cepillo con jabón.

Vinagre y zumo de limón.

Otro combinado efectivo, a base de echar el zumo de un limón en media taza de vinagre. Se va frotando las manchas con un estropajo bañado en la mezcla.

Piedra pómez.

Si no se va y hay que rascar bien, prueba con la piedra pómez. Es la última opción porque puede rayarnos el esmalte de la taza. Primero mójala para que no se sea tan dura. Y no la uses si la taza es de mármol o plástico, solo si es porcelana.

Refresco de cola.

Este método circula mucho por las redes sociales. Se vierte el refresco en la taza hasta que cubre las manchas, posteriormente se deja actuar durante media hora y se pasa el cepillo.

