¿Cómo consumir el nopal para bajar el azúcar en la sangre?

En México, más de 12.4 millones de personas viven con diabetes. Debido al gran número de personas que sufren este padecimiento, se han popularizado diversos remedios naturales que sirven para disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Uno de ellos es el nopal, descubre cómo debes tomarlo para bajar la glucosa.

De acuerdo con Rocío Romero Valdovinos, nutrióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el consumo de nopal es auxiliar para el control de la diabetes e hiperglucemia.

La especialista compartió que el nopal también es útil para eliminar los niveles altos de colesterol, pues sus aminoácidos, fibra y niacina previenen que el exceso de azúcar en la sangre se convierta en grasa, y por otro lado, actúa metabolizando los ácidos grasos, reduciendo así el colesterol.

La nutrióloga resaltó que el orden en el que consumimos los alimentos es clave para controlar los niveles de azúcar en la sangre. “Primero debemos de consumir verduras que contienen fibra como el nopal, después proteína y/o grasas saludables, y por último consumir carbohidratos preferentemente integrales".

Lo mejor de todo: el nopal es un alimento versátil y presente en muchos de los platillos tradicionales mexicanos. No es necesario que lo consumas de una manera que no te gusta, de hecho puedes integrarlo en una variedad de presentaciones, como en ensaladas, sopas, guisos, asados, además de elaborar dulces y jaleas o como antojitos, tortillas, en salsas, bebidas, postres, etc.

Sin embargo, si prefieres los jugos y licuados, una manera fácil de consumir nopal es preparando un jugo con un litro de agua y dos piezas de nopal licuados. Recuerda que este alimento no sustituye ningún tratamiento médico que estés utilizando para controlar la diabetes, y lo mejor es siempre consultar primero a un especialista de la salud.

