¿Cómo aprovechar las cáscaras de huevo?

A menudo subestimadas y descartadas como simples desechos, las cáscaras de huevo esconden un tesoro de beneficios para la salud y usos sorprendentes en el hogar. Más allá de su función en la cocina, estas cáscaras poseen propiedades que podrían sorprenderte.

Si eres un consumidor comúnmente de huevos y no sabes qué hacer con las cáscaras, no las tires, puesto que puedes darle una vida útil de una manera que no te hubieras imaginado. Según el sitio Real Simple, los beneficios de la cáscara de huevo son, de hecho, muy variados. Recordemos que la mayor fuente nutricional suele estar en las capas externas, algo que ocurre, por ejemplo, con los tomates, cuyo mayor beneficio se encuentra en la piel.

Consumir esta parte del huevo es un reto algo mayor, pues su textura no parece especialmente apetecible. Descubre cómo darles un segundo uso y transformar tus desechos orgánicos en recursos valiosos.

Jardinería

Si eres un apasionado consumidor de huevos y amante de las plantas, no descartes las cáscaras. Tritúralas y mézclalas con arroz triturado para crear un abono casero rico en calcio y minerales esenciales. Tus plantas agradecerán este impulso, creciendo fuertes y saludables.

Compost casero

Contribuye a la sostenibilidad ambiental incorporando las cáscaras de huevo a tu compost casero. Enriquecerás el suelo de tus árboles y plantas, reduciendo así los desechos orgánicos. Ten en cuenta que no todas las plantas toleran grandes cantidades de calcio, así que adapta el compost según sus necesidades.

Belleza en tus uñas

¿Imaginabas que las cáscaras de huevo podrían fortalecer tus uñas? Pulverízalas finamente y añádelas a tu esmalte de uñas. Aplica esta mezcla en cada manicura para fortalecer y embellecer tus uñas. Un truco sencillo y económico para el cuidado de tus uñas.

En la ropa

Como curiosidad, poner las cáscaras de huevo en una bolsa y meterla en la lavadora ayudará a limpiar y blanquear debidamente las prendas que son de este color.

Estos trucos no solo son efectivos sino también económicos y sencillos de implementar. Aprovecha las cáscaras de huevo, un ingrediente común en todas las cocinas, para nutrir tus plantas, fortalecer tus uñas y contribuir al ambiente reduciendo los residuos.

