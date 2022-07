Cinco maneras de ser ecológico por tu cuenta

No es muy complicado tener hábitos ecológicos, los cuales podemos aplicar de manera sencilla en nuestra vida diaria. El calentamiento global es el mayor desafío medioambiental que enfrenta el planeta en la actualidad, lo que causa el cambio climático.

Podemos reducir nuestros desechos con unos simples cambios de hábitos, los cuales pueden mejorar nuestro estilo de vida, incluso nuestra economía. No se trata de hacer tú mismo tus propios productos para el cuidado de la piel o que hagas a mano tus bolsas de compras, pero sí de hacer lo que está al alcance para tomar mejores decisiones que reducen el impacto humano al mundo.

Estos consejos son simples, fáciles de hacer y pueden costar lo mismo (o menos) que tus hábitos actuales.

1. Reducir, Reusar, Reciclar.

Es imposible vivir una vida libre de residuos, por lo que el objetivo de este hábito es acercarse lo más posible a cero.

Eso significa reducir lo que compras, reutilizar lo que tienes y reciclar lo que sobra. Tratar de tomar mejores decisiones sobre las compras, desde los alimentos hasta la ropa que usas y comprar opciones sostenibles dondequiera que sean accesibles y asequibles. Elimina los desechos plásticos innecesarios, evita el desperdicio de alimentos almacenando los productos adecuadamente y comiéndolos todos, e inicia un contenedor de composta (para tus desechos orgánicos) si tienes espacio. Evita consumir fast-fashion, es mejor comprar prendas de segunda mano y usar el guardarropa que ya tienes para que tus atuendos sean más eco-friendly.

UNSPLASH/Lenka Dzurendova

2. Comer más plantas

Lo ideal es cambiar a una dieta basada en origen vegetal, si es posible. Realmente es la clave para comer de forma más sostenible, cambiar a una dieta basada en plantas es la mejor manera de reducir el impacto en el planeta.

La ganadería industrial es increíblemente dañina, la creciente demanda de consumo de carne contribuye a la deforestación y la pérdida de ecosistemas valiosos.

3. Cocinar desde cero

Cocinar desde cero puede parecer arduo si no te gusta cocinar o no eres muy bueno en eso. Esto ayudará a reducir los envases que se desechan y evitará el desperdicio de alimentos. Afortunadamente, hay un par de cosas que pueden hacer que el proceso consuma menos tiempo: recetas básicas y cocción por lotes. Optar por cosas como sopas o guisos. Son fáciles de hacer, no requieren muchos sartenes o utensilios, y se pueden congelar fácilmente para más tarde.

UNSPLASH/Chelsea Shapouri

4. Cambiar a productos ecológicos

Si deseamos reducir los desechos y ser más amable con el planeta, cambiemos los productos que usamos por alternativas respetuosas con el medio ambiente. Hay opciones de productos de maquillaje, cuidado de la piel y limpieza, que son asequibles y ecológicos, que realmente no hay razón para seguir usando productos que dañan el medio ambiente y que han sido probados en animales. Debes estar atento a las certificaciones que ayudan a identificar si un producto se produce éticamente.

5. Compra local

Cuando apoyas a pequeños locales, sabes exactamente quién hizo el producto y dónde. Estás ayudando a la comunidad local, manteniendo vivos a los negocios en un momento en el que las grandes marcas globales están tomando el control. Recibirás artículos hechos a mano con cuidado y amor, a menudo en lotes pequeños o limitados. Es más probable que encuentres productos fabricados de forma responsable en envases sin plástico con un servicio de atención al cliente personalizado.

Una pequeña compra puede marcar una gran diferencia para las tiendas independientes locales y es importante que las apoyemos.

UNSPLASH/Gaelle Marcel

