Capirotada, el postre que divide opiniones entre los mexicanos

Ha llegado la Cuaresma, y con ello uno de los platillos que más separa opiniones entre los mexicanos, la capirotada . Este platillo es uno de los protagonistas de la Semana Santa, y lleva consigo un significado religioso; el más conocido señala que el pan representa el cuerpo de Cristo; la miel su sangre, la canela recuerda la madera de la cruz y los clavos de olor a los que se utilizaron para crucificarlo.

El nombre de este postre, hace referencia al empalme de todos sus ingredientes, que en el caso de México, cada estado ha estado perfeccionando sus ingredientes a su modo, con sus ingredientes estrellas, En el caso de Jalisco, con bolillo salado.

Aunque el origen de la capirotada no fue en México, si no en España, los mexicanos se han encargado de darle su sazón particular y único, acompañado con creencias religiosas que le dan un valor más significativo.

Hay un sinfín de formas para preparar este postre, sin embargo, como base fundamental siempre tiene que estar compuesta por pan, piloncillo, canela, cacahuates, pasas y queso.

Las opiniones sobre este platillo son divididas, por su aspecto poco atractivo, pero no hay duda que en cada bocado hay un puñado de sabores exquisitos que la ha convertido en tradición en esta temporada santa. En Jalisco es donde existe mayor producción y consumo.

KG