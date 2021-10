Es una nueva cafetería en la ciudad, cercana, cómoda y práctica ofrece bebidas y alimentos nutritivos, delis y frescos, café de altura y panadería de la casa, cuidando cada detalle con un menú para disfrutar a cualquier hora del día.

Comienza el día con un latte en Mona Ramona. ESPECIAL/CORTESÍA MONA RAMONA.

Es ideal para aquellos con un estilo de vida saludable, personas divertidas, jóvenes, auténticas y todo aquel que busque nuevos lugares donde pasar un momento agradable para trabajar, estudiar o simplemente leer un libro.

Su carta es pequeña, es para todo el día y consta de bebidas calientes, frías, frappés, smothies y malteadas así como platillos frescos incluidos sándwich con pan de la casa, toasts, ensaladas, fruta y algún antojo dulce como galletas horneadas y monada, un panecillo relleno de chocolate o queso.

Su especialidad es una taza de café de altura o una mezcla del mismo, ya que su filosofía es que “el mejor café es como a ti te gusta”, cuenta con una bebida llamada Ramona, que es una mezcla de café con chocolate artesanal chiapaneco, además de sus malteadas de vainilla & espresso y chocolate, son un must. En cuanto a platillos, es el toast de serrano gratinado y una galleta de chispas de chocolate.

Mona Ramona es un lugar pet friendly. ESPECIAL/CORTESÍA MONA RAMONA.

Aquellos que no conocen Mona Ramona, pueden empezar el día con un latte acompañado de En las nubes con Mona, una base de pan de la canasta integral de semillas con un huevo inflado horneado, así como una Monada de queso, y para terminar, una malteada de chocolate artesanal.

Mona Ramona se distingue por ser un café bonito, su buen servicio y la calidad en alimentos y bebidas. Es un espacio pequeño con una barra de café y mesas, en la parte de atrás tiene un partner in crime llamado Pop the box, una tienda de regalos en donde el visitante podrá encontrar alguna sorpresa para esa persona especial y para cualquier ocasión. Asimismo, es un café pet friendly, tiene Wi Fi, pick up, estacionamiento, servicio para llevar con las plataformas de Uber, Didi y Rappi. Acepta pago en efectivo y tarjeta. Y realiza el 10% de descuento en consumo al presentar la tarjeta Círculo Informador.

Este café es un lugar que busca generar conversación real con gente auténtica, por lo que goza de un espacio más llamado small talks by Mona Ramona, que abre las puertas para pláticas, talleres, consejos y está enfocado a un grupo pequeño de personas, por lo que busca gente que tenga algo que compartir de valor, promoviendo todo mediante sus redes sociales.

Mona Ramona

D: Av. Ludwig Van Beethoven 5645-A, Col. La Estancia.

H: Mar.-D 08:00 a 20:00 hrs.

T: 33 31 55 77 59 whatsApp.

Facebook: @monaramonacafe

Instagram: @monaramonacafe

