Según la Fundación Española del Corazón, el National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos, ha publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine un estudio que asegura que el consumo de café no sólo no resulta perjudicial para la salud de nuestro corazón, sino que puede protegernos de enfermedades cardiovasculares, respiratorias e infecciosas.

De acuerdo con el medio La Vanguardia, tras años de investigación “la comunidad científica parece haber alcanzado un acuerdo”, explica Guadalupe Blay, coordinadora del Grupo de Nutrición y Metabolismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

La experta continúa afirmando que “es bueno tomar entre dos y tres tazas de café al día, es decir, entre 200 y 300 miligramos, no más. A partir de ahí se nota el efecto de un exceso de cafeína en tu sistema cardiovascular y nervioso”, señala.

Antes de decidir a qué hora quieres dormir, lo primero que hay que tener en cuenta es que la vida media de la cafeína en nuestro organismo es de casi 6 horas.

Así mismo, como sucede con el alcohol, también hay que señalar que la sensibilidad y la tolerancia a la cafeína depende de cada persona: hay quienes con un solo café ya tienen problemas para conciliar el sueño y quienes con 3 son capaces de dormir perfectamente.

