Uno de los filtros más relevantes al aplicar a un trabajo es la entrevista, una herramienta fundamental para el reclutador, pues a través de ella puede conocer el rango de preparación del interesado, descartar a aquellos que no cumplan con el perfil y seleccionar a la persona indicada para el puesto vacante en la empresa.

En este contexto, la pregunta "¿por qué deberíamos contratarte?" adquiere un rol determinante. El sitio de reclutamiento Betterteam señala que a través de este cuestionamiento, el entrevistador puede deducir cualidades fundamentales del individuo. Así, la respuesta puede hacer la diferencia entre obtener el empleo o ser rechazado.

Bill Gates, cofundador de Microsoft asociado al éxito empresarial, posee mucha experiencia en reclutamiento, por ello, detalló qué es lo que él respondería.

¿Cuáles son las respuestas correctas en una entrevista de trabajo?

En una entrevista de trabajo simulada con el jugador de la NBA Stephen Curry, Bill Gates reveló cuál es la respuesta ideal para los reclutadores al preguntar "¿por qué deberíamos contratarte?", desglosando tres aspectos fundamentales.

En primer lugar, el empresario ahondó en sus conocimientos, habilidades y experiencia, y en su disposición a continuar mejorando. "Mira el código que escribí. He completado programas mucho más allá de los cursos en los que he participado. Creo que he mejorado con el tiempo", dijo.

Uno de los aspectos más valorado por los reclutadores es la capacidad para integrarse a equipos de trabajo. Por ello, Gates destacó su capacidad para colaborar con otras personas.

Finalmente, Gates hizo hincapié en una cualidad que las empresas valoran mucho en sus trabajadores: compromiso. Por ello, luego de hablar de las cualidades y habilidades de su propia persona, es relevante demostrar que el perfil del entrevistado se alinea con los intereses de la compañía para que pueda ser percibido como un aliado de crecimiento.

"Me gustan las metas ambiciosas. Me gusta pensar en cómo podemos anticipar el futuro. El software es genial y quiero participar en ello", dijo Gates en su entrevista simulada.

Consejos para una entrevista de trabajo

Otros elementos que pueden ayudarte en una entrevista de trabajo es investigar previamente a la empresa y el puesto que desea cubrir, de este modo, además de tomar decisiones informadas, también podrás demostrar mayor interés ante el reclutador y hacerte una idea de sus expectativas.

Por otro lado, procura que tu apariencia sea apropiada. Vístete formal y practica tu lenguaje corporal para proyectar mayor seguridad. Asegúrate de emplear un lenguaje adecuado, además de ser claro y conciso con tus respuestas.

