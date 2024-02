Empezó febrero y hay que mantener en firme los propósitos para este 2024, aquellos que tienen como meta bajar de peso, tener un estilo saludable o simplemente hacer ejercicio por salud y estética, en la ciudad hay una variedad de gimnasios que se adaptan a los tiempos y necesidades que requiere cada persona. Y entre estos se encuentra Countdown Fitlab, un estudio fitness en Guadalajara localizado en la Colonia Americana, que ofrece tres diferentes modalidades de ejercicio en un sólo lugar.

Se trata de entrenamiento funcional con cardio box The Cage, indoor cycling The Cave y un gimnasio convencional The Crown. Además, es un espacio en dónde se brinda servicio de cafetería The Cafe, área de regaderas, baños, lockers y estacionamiento. Es un concepto innovador y único en dónde se integran tres disciplinas en un mismo espacio para que el visitante no sólo vaya a ejercitarse, sino que se lleve una experiencia física y sensorial que le ayude a mejorar cómo persona y a llevar un estilo de vida más saludable.

Por ello, busca formar una comunidad saludable y unida e impactar de manera positiva físicamente, anímicamente y mentalmente la vida de las personas. Countdown quiere crear experiencias y crear un sentido de pertenencia, de comunidad y de familia. Está dirigido a todos, ya sea que lleguen a este sitio por temas de salud, físicos o emocionales.

En su cafetería cuentan con distintos platillos fit, desde bebidas de proteínas, smoothies, licuados, bebidas energéticas, waffles y varios más, la especialidad son los waffles de proteina y de fibra de manzana. También hay chilaquiles y sándwiches, que se pueden acompañar con smoothies nutritivos y deliciosas, el chocobanana es de los más pedidos.

Countdown Fitlab se distingue por sus tres áreas de entrenamiento en un mismo lugar, con entrenadores altamente capacitados y certificados, en un ambiente de comunidad.

Cuenta con una área de indoor cycling (bici estática con luz y sonido), otra de entrenamiento funcional con cardio box (entrenamiento intensivo con tu propio peso), y el gimnasio convencional (área de aparatos, de peso libre, de cardio, pesas, etc). También tiene un amplio estacionamiento, cafetería, baños, regaderas, lockers, vestidores y un área multiusos.

Su decoración refleja esa vibra juvenil, de alegría y creatividad a través de sus espacios, por lo que cada área es singular y tiene su propia personalidad, su arquitectura moderna es muy instagrameable con acentuaciones de mosaico, algo representativo de la Colonia Americana.

Entre sus servicios están los baños y regaderas con shampoo, jabón corporal y secadora de pelo, lockers con llave. Acepta pagos con transferencia, efectivo y tarjetas de débito y crédito.

Countdown Fitlab

D: Fco. Javier Gamboa 274, Col. Arcos Sur

H: L-V 06:00 a 22:00 hrs. S-D 07:00 a 12:00 horas.

T: 33 21 52 37 51 y 33 21 52 37 50.

Página Web: www.countdownfitlab.com

Facebook: CountDown

Instagram: countdownfitlab

