Los looks de los 90's e inicios de los 2000’s siguen apoderándose de las tendencias. De hecho, podemos aprovecharlas para la época navideña y hacer que nuestro cabello brille con luz propia, usando cristales, glitter y perlas en el pelo.

No siempre es fácil llevar las tendencias que vemos en las pasarelas o red carpets a nuestros looks. Pero, por suerte, ese no es el caso con la fascinante tendencia de incluir cristales y perlas para el cabello.

En las temporadas de otoño e invierno, las perlas en el pelo, al igual que los cristales y diamantes, han destacado tanto en looks de alfombra roja como en series actuales como “Euphoria”, ¡también han llegado al Street-style!

No nos estamos refiriendo a accesorios como pasadores, diademas o tocados con incrustaciones, estamos hablando de pegar, literalmente, pedrería en el cabello o en la línea del cabello. Estas aplicaciones se vuelven perfectas para una noche especial como posadas, la cena de navidad y año nuevo.

Así que, si te gusta experimentar con tus peinados en las ocasiones especiales de diciembre, esta es la oportunidad perfecta para que le des un toque de brillo a tu cabello con estas ideas.

1. Glitter

Si eres amante del glitter, sin duda este complemento es para ti, es el toque brillante que hará de tu look auténtico y aestethic.

El glitter para cabello puede venir en diferentes formas, como en gel, brillos sueltos o extensiones. En gel es el más sencillo de aplicar, puedes crear el tuyo con el brillo suelto y gel transparente para cabello.

El brillo o diamantina sin gel también lo puedes aplicar por encima al cabello suelto, solo se debe tener cuidado de no agitarlo mucho para que estos no se caigan.

2. Perlas

Las perlas dan un toque elegante y minimalista a nuestro look, estos pueden venir como perlas sueltas o tiras con pegamento.

Ambos son muy fáciles de aplicar debido a que la mayoría de veces los podemos adquirir ya con el adhesivo especial para cabello.

3. Cristales y pedrería

¡Efecto bling bling! Quizá muchas chicas estén sintiéndose nostálgicas en este momento, poder añadir brillo en piedras en el cabello te hace regresar en el tiempo. Las piedras seguramente estarán entre las tendencias de maquillaje y cabello por buen rato.

El set de piedras brillantes que puedes conseguir en alguna tienda de cosméticos o de productos para el cabello, estos pueden aplicarse de una por una logrando diferentes estilos ya sea con cabello suelto o recogido.

