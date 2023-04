Aveo 2024, moderno y con tintes joviales

Chevrolet presentó uno de los lanzamientos más importantes del año: el nuevo Aveo 2024. Se trata de un totalmente renovado subcompacto de origen chino que se prepara para acaparar una buena rebanada del gran pastel de los automóviles de gama de acceso.

Todo inicia con un nuevo diseño, en donde podemos observar una apariencia más sólida, con trazos firmes en la carrocería que permean en los elementos de expresión, con faros casi rectos con una nueva firma de LED, una parrilla en 3D con una barra central cromada, nuevas fascias y la posibilidad de elegir entre carrocería sedán y, por primera vez, una variante hatchback de tintes más joviales.

Por dentro se siente un coche más joven, con un diseño simple pero moderno que sabe resaltar una nueva pantalla de ocho pulgadas con conexión por cable con Android Auto y Apple CarPlay, además, asientos forrados en tela, panel de instrumentos análogo, computadora de viaje y aire acondicionado automático, entre lo que más destaca.

Hablando de cosas a ponderar, la seguridad es sin duda una de las cartas fuertes de este nuevo Aveo, pues, aunque antes adolecía de este espectro, hoy se encuentra bien nutrido con seis bolsas de aire en todas las versiones, control electrónico de estabilidad, monitor de presión de neumáticos, frenos ABS, entre lo más remarcable.

La mecánica sigue siendo la de un coche con enfoque citadino, con un bloque de cuatro cilindros de 1.5 litros de desplazamiento y aspiración natural, suficiente para una potencia de 98 caballos de fuerza y 105 lb-pie de par, elegible con una caja manual de seis velocidades o una automática CVT.

¡“Superventas” a la vista! ESPECIAL

Solidez inesperada, pero todo con medida

La conducción del nuevo Chevrolet Aveo 2024 es justo como la esperas, la de un coche creado para situaciones cotidianas, con una puesta a punto centrado en el desempeño, principalmente, en un entorno de ciudad.

La calidad de marcha es buena y, si bien el motor no es portentoso, la potencia es bien repartida por la caja CVT, que incluso puede simular algunas velocidades pre programadas. Sí, desarrollar velocidad toma su tiempo y requiere espacio, pero cerca del rango de las 3,500 RPM encuentras un “sweet spot” donde la recuperación es un tanto más sencilla.

Sorprende lo bien plantado del vehículo, claro, no alcanzamos velocidades críticas; de hecho, el marcador no pudo rebasar los 160 km/h, pero obviamente no es un vehículo creado para la velocidad, aunque siempre se agradece esa buena sensación de no ir flotando.

Hablando de velocidad, cerca de los 120/h comienza a crecer el ruido proveniente del exterior, de donde llega el constante e inconfundible sonar del rodamiento y también del viento, por lo que no podrás esperar una cabina con gran insonorización.

Sus interiores cuentan con una pantalla de ocho pulgadas. ESPECIAL

La suspensión es suave, filtra bien las imperfecciones del camino, aunque en calles más complicadas puede sufrir un poco y es ahí donde encontramos algo de ruido de torsión. Por otra parte, la dirección no es del todo comunicativa, pues existe un rango de movimiento donde accionas el volante y no pasa nada, aunque entendemos que esto obedece a aumentar la sensación de confort y de una dirección “suave”.

Si bien los plásticos son rígidos, algo que esperas en un coche de este segmento, el sentir general del habitáculo es bueno, con un entorno moderno que sabe disfrazar estos materiales con texturas, combinaciones de colores, etc.

El equipo nos parece aceptable, de hecho, la conexión con el vehículo, con Android Auto en nuestro caso, fue sencilla y con una interfaz de mejor calidad que en productos como el Groove, donde había lag -retardo- al presionar algunos comandos.

En conclusión, el nuevo Chevrolet Aveo es un cúmulo de aciertos, con cosas por mejorar, pero con un balance positivo, más ahora con un nivel de seguridad hasta ahora inexplorado para este “nameplate” que en su versión hatchback cuenta con precios de 294 mil 400 pesos, para la versión LS manual y de 323 mil 400 pesos, para la LT Plus. Pronto la marca revelará los costos de la variante sedán.

César Cerda/Riviera Maya