Audi Q8 TFSI: Lujo al dos por uno

Los vehículos de lujo como la Audi Q8 son un capricho, obviamente; porque hay opciones más asequibles en el mercado, incluso, con más espacio y mayores capacidades para enfrentar caminos difíciles.

Pero qué bonito es poderse dar esos caprichos y convivir con todo lo que ofrece esta magnífica SUV.

Dejemos en claro que si buscas algo más práctico, incluso en el segmento, mejor ve por una Q7, que ofrece tres filas de asientos y, pese a esto, mayor espacio de cajuela, debido a la batería que tiene la camioneta que probamos ahora. Con su forma de cupé, la Q8 también pierde espacio de carga en la parte superior. Pero, bueno, si no fuera por el diseño, camionetas como esta y sus rivales directas: la BMW X6 y la Mercedes GLE Coupé, no existirían. Y al ser Plug In Hybrid, esta Q8 también te permite circular sólo con el motor eléctrico, sin gastar nada de gasolina. Claro, si trabajas cerca de tu casa.

La Q8 ofrece interiores impecables y terminados de buena calidad. CORTESÍA

La autonomía eléctrica oficial de la Q8 es de 50 kilómetros, pero en la práctica no logramos más que 30. Cargarla diariamente es, por lo tanto, una obligación. A menos que estés dispuesto a perder el refinamiento absoluto de circular en silencio y sin vibraciones, además de renunciar a los 490 HP que se tienen cuando la electricidad trabaja junto con el V6 de 3.0 litros. Cuando no es así, la fuerza que llega a las cuatro ruedas se limita a 340 HP que, si bien no suenan a poca cosa, cuando necesitan mover a 2.5 toneladas, más los ocupantes y su equipaje, vemos que en realidad no es tanto. La suspensión ofrece esa comodidad al estilo europeo, es decir, no es excesiva, te hace sentir el piso, pero no te daña espalda o riñones. La dirección es precisa y rápida, los frenos robustos y la estabilidad, tomando cuenta tamaño, altura y peso, eficiente.

Estar en la Q8 es disfrutar del interior impecable que Audi ofrece, especialmente en su gama alta. Todo es de buena calidad, se siente y se ve así. Incluso huele bien. Las tres pantallas tienen funciones distintas, que cumplen, y si bien no son tan simples de operar como los botones, contar con funciones separadas como para el climatizador en la pantalla baja, ayuda mucho.

Con la plug in hybrid, tendrás un vehículo eléctrico, aunque por pocos kilómetros y uno de gasolina que elimina ansiedades, es decir, dos por el precio de uno, pero si eres entusiasta, la SQ8, por cerca de 30 mil pesos más, va a ser una mejor solución.