Anthony Hopkins dejó el azúcar y compartió los sorprendentes resultados

Anthony Hopkins es uno de los actores más venerados de nuestro tiempo, reconocido por su gran trabajo a lo largo de las décadas. El artista sigue trabajando de la misma forma que cuando recién iniciaba en su recorrido por Hollywood, y esto lo logró a través de una rutina que lo llena de energía y vitalidad.

Además de llevar casi 50 años sobrio, Hopkins se mantiene activo y tiene muchos años que eliminó el azúcar de su dieta cotidiana.

" No tomo comida basura, aunque sí me gustan las cosas dulces. Pero he dejado de tomarlas hace un par de años . Basta. Ya ni siquiera como miel. Pero no, me siento más saludable. Me siento más despierto", expresó.

Según especialistas de la salud, eliminar el azúcar de la dieta tiene múltiples beneficios, como una mejoría en el sueño, mayor concentración, reducción de grasa corporal, menor ansiedad y una mejor salud cardiovascular en general.

Añadió que debe tener sueños largos durante la noche para mantenerse activo durante el día. Además, está consciente del paso del tiempo sobre su cuerpo.

"Acéptalo. Es curioso cómo la vida y el tiempo te cambian. Es como si las moléculas de tu ser se realinearan. Ya no me ofendo tan fácilmente como antes. Todo lo que hago ahora es como un tren de la salsa. Trabajo cuando llega un buen papel y, si no, pinto y escribo música ", explicó en 'Men's Journal'.

Para mantenerse joven, el actor hace ejercicio diariamente, tanto físico como mental.

"Pinto y toco mucho el piano: ejercicios complejos de Bach y Chopin. No importa si los toco bien o no. Practico una y otra vez para mantener la coordinación de mis brazos, mis manos y mis dedos. Hago pruebas de memoria . Memorizo listas de 450 a 500 palabras en secuencia y las relaciono con imágenes mentales para que fluyan fácilmente", añadió.

Adicionalmente, Hopkins explicó que su trabajo lo mantiene con ganas de mantenerse con una vida activa.

"Para ser realista sé que si me quedan unos años más de trabajo, puedo lograrlo. Así que el trabajo me mantiene vivo. Me encanta trabajar. Me encanta ser actor. Me encanta la actividad ", finalizó.

