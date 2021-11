Amaroír AC: Abre sus puertas en Guadalajara

La Asociación Mexicana para la Audición, Ayúdanos a Oír A.C, Amaoír, es una Asociación Civil fundada en 1995 por el Dr. Gonzalo Corvera Behar, para ayudar a oír a personas con pérdida auditiva tan profunda, que adquirir y preservar su lenguaje hablado resulta casi imposible.

El Dr. Gonzalo Corvera ha aportado a la medicina con sus avances / Foto: Tony Martínez

El Dr. Gonzalo Corvera es pionero de los implantes cocleares en el mundo, uno de los avances médicos más importantes de la historia, que logra que las personas con pérdidas auditivas profundas logren audición útil.

Sin escuchar, se vive en un mundo aislado y lejos de las oportunidades / Photo by Jasmin Chew on Unsplash

El 20 de noviembre de 2021 se realizó el evento donde oficialmente Amaoír abrió sus puertas en Guadalajara para el beneficio de los niños y adultos de Jalisco que sufren de sordera profunda, realizado en el Hotel Hayatt Regency Andares a las 9:00 am

No hay una discapacidad menos comprendida que la causada por la sordera bilateral profunda; alguien que la padece, no tiene suficiente capacidad auditiva para poder comprender el lenguaje hablado, que es en gran parte lo que nos integra como sociedad. Nos es tan natural escuchar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que pocos se ponen a pensar en lo que se sentiría estar sentado en la mesa con la familia y no tener idea del tema de conversación, no saber a qué se debió la risa cuando alguien contó un chiste, ni poder comentar la noticia del periódico, del radio, ni de la TV.

Los niños que pierden la audición antes de aprender a hablar nunca adquieren el lenguaje hablado si no reciben el tratamiento adecuado, de ahí el término -incorrecto- de "sordomudo". Quien pierde la audición después de haber aprendido a hablar, puede perder el habla, dada la incapacidad de saber cómo suenan las palabras. Por lo tanto, la sordera no solo dificulta comprender lo que otros dicen, también impide que otros comprendan lo que el afectado quiere decir. El resultado es aislamiento social, se obstaculiza terriblemente el proceso de enseñanza/ aprendizaje, la mayoría de las escuelas rechazan a los niños con sordera, los adultos difícilmente logran trabajos bien remunerados.

El Dr. Gonzalo Corvera Behar ha dedicado su vida profesional a la atención de este problema. Fue uno de los primeros especialistas en el mundo en impulsar el desarrollo de los implantes cocleares, y actualmente es de los cirujanos con mayor experiencia a nivel mundial. En 1995 fundó la Asociación Mexicana para la Audición “Ayúdanos a Oír”, A.C. (Amaoír), una asociación no lucrativa que ha logrado beneficiar directa e indirectamente a decenas de miles de personas con pérdida auditiva, trabajando en educación, investigación y asistencia.

Alejandro Mora, Guillermo Carrillo, Miriam Kravzov y Alejandro Martínez / Foto: Tony Martínez

Gracias al apoyo incondicional de Alejandro Mora Topete, Guillermo Carrillo Villaseñor y Alejandro Martínez Salcedo, Amaoír abre sus puertas en Guadalajara para el beneficio de las personas con problemas auditivos estando al alcance de más personas que lo necesiten.

Acerca del Instituto Mexicano de Otología y Neurotologia

Fue creado en 1993 por el Dr. Gonzalo Corvera Behar; diagnostica y atiende enfermedades del oído y estructuras conexas que afectan a la salud auditiva, lo anterior comprende pérdida auditiva de todo tipo: mareo, vértigo, desequilibrio, parálisis facial y acufeno. Es precursor del implante coclear en México y en el mundo. Cuenta con el mejor equipo multidisciplinario para la atención de estos padecimientos y se ha esforzado por informar a la sociedad sobre la atención correcta y a tiempo.

Acerca de Amaoír

La Asociación Mexicana para la Audición, Ayúdanos a Oír A.C, Amaoír, es una Asociación Civil fundada en 1995 por el Dr. Gonzalo Corvera Behar, para ayudar a oír a personas de bajos recursos y con pérdida auditiva tan profunda, que adquirir y preservar su lenguaje hablado resulta casi imposible. Su misión es brindar atención médica óptima a personas con hipoacusia mediante la capacitación de los pacientes, familiares, profesionales de la salud y de la educación, para mejorar la calidad de vida e integrarlos lo más pronto posible al mundo normoyente.

