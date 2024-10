El Día de Muertos es aquel momento en el cual esperamos que nuestros seres queridos visiten nuestra casa y lleguen al altar de muertos, donde puedan disfrutar su comida favorita o tomar de sus bebidas predilectas y es por eso que aquí te daremos la guía para este altar, que no se te pase la fecha sin celebrar y recordar a tus difuntos.

Antes de empezar es necesario decir que no hay una manera "correcta" de hacerlo, cada persona sabe la comida preferida del difunto, colores, bebidas, gustos, por lo que la ofrenda puede variar, pero si hay cosas que todos comparten y deben llevar.

¿Cómo se debe poner un altar de muertos?

1.- Primero escoge un lugar donde ponerlo dentro de la casa, puede ser un espacio en la sala, una mesa, etc.

2.- El altar suele tener tres pisos, puedes poner cajas de zapatos, tablas o cualquier objeto que te permita esta separación y los puedes forrar con algún papel.

3.- En el nivel inferior se debe poner el agua para que los difuntos lleguen a saciar su sed y sal para purificarlas en su camino de ida.

4.- En el segundo nivel puedes poner todo lo que disfrutaba el o los difuntos, comida, bebidas, objetos, etc.

5.- Y por ultimo, en el tercer nivel se suelen poder los santos o solo las fotos de los difuntos a los cuales va dedicado el altar.

6.- Encima de este altar se pone el papel picado, que suelen ser de los colores tradicionales, naranja, morado y negro.

7.- Si gustas poner un poco más de cosas a tu altar, en la parte inferior puedes poner velas, solo tener mucho cuidado con ellas y las tradicionales flores de cempasúchil.

Ahora, si ya cuentas con el altar de muertos, solo queda esperar la llegada de tus difuntos.

¿Cuándo se debe poner el altar?

Lo ideal es colocarlo los últimos días del mes de octubre, para que los alimentos permanezcan frescos a la llegada de los difuntos, aunque si gustas ponerlo un poco antes no hay problema, solo te recomendamos que si pondrás alimentos, como pan, naranjas, etc. los coloques cerca del Día de Muertos .

Esta tradición es muy significativa y nos ayuda a recordar siempre a nuestros seres queridos, así que no te quedes atrás en realizar un altar, no hay problema si no tienes todos los elementos, el punto es rendir homenaje a nuestros difuntos.

