Alimentos navideños que no deben consumir las personas con diabetes

La Navidad es una época para disfrutar en familia, comer deliciosos platillos y recibir increíbles regalos. No obstante, los alimentos que podemos encontrar en la cena de Navidad a veces pueden llegar a ser perjudiciales para los diabéticos. Por este motivo, te mencionamos algunos de los alimentos navideños que las personas con diabetes deben evitar consumir.

En general, se debe regular la ingesta de alimentos muy azucarados, con niveles altos de grasas saturadas y carbohidratos simples. Por ejemplo, el lechón, los tamales y ciertos guisos pueden ser perjudiciales para las personas con diabetes.

Del mismo modo, se deben evitar platillos con carbohidratos refinados, tales como panes y pastas que pueden elevar de manera rápida los niveles de azúcar en la sangre.

En cuanto a las bebidas, no se recomienda tomar ponches, licores y refrescos, ya que es posible que contengan altos niveles de azúcar. No obstante, puedes optar por endulzar tu ponche con suplementos que sí son aptos para diabéticos y comprar refrescos que no tengan azúcar añadida.

A grandes rasgos, se aconseja moderar las porciones y contar con acompañamientos más saludables para ingerir tus alimentos. Puedes llevar vegetales al vapor, ensaladas frescas o de frutas sin azúcar extra. Del mismo modo, los alimentos ricos en fibra te ayudarán a controlar mejor los niveles de glucosa en la sangre.

No olvides tomar suficiente agua y tener cuidado con algunos tipos de alcohol que no son buenos para los diabéticos. Algunas bebidas alcohólicas que sí pueden beber las personas que viven con diabetes son cervezas bajas en calorías o vino light.

Lo ideal es consultar con un profesional de la salud para que te aconseje sobre los alimentos permitidos para disfrutar en estas fiestas. Recuerda estar monitoreando de manera regular tus niveles de azúcar en sangre y disfrutar de la Navidad en compañía de tus seres queridos.

