6 señales que te denotan como amigo envidioso, según psicóloga

No hay que tenerle miedo al concepto. Reconocer que uno le tiene envidia a un amigo es el primer paso para mejorar la relación con el otro. La Dra Ana Yudin, psicóloga y autora estadounidense advierte en su canal de YouTube que hay seis señales que pueden o no pasar desapercibidas y que muestran una intención no del todo sana en dichas relaciones. Revisa las categorías y no cundas en pánico, cualquier situación se puede trabajar en un proceso psicoterapéutico.

No te sientes feliz cuando tu amigo logra sus metas

¿Te ha pasado que un amigo te confiesa un logro, una situación feliz o una meta conseguida y no eres capaz de responder ante el entusiasmo? Es probable que el freno de mano lo sostenga la envidia.

Por otro lado, si te molesta que celebre sus victorias o realizas juicios por considerarlo exagerado, lo más común es que se trate de un mecanismo defensivo ante una respuesta de envidia. Sin embargo, a veces no es tan sencillo de notar. Uno de los aspectos problemáticos es cuando la relación es sostenible solo en los momentos bajos de uno de los dos. Si las cosas se tornan difíciles cuando cunde la paz, tranquilidad y la felicidad, existe un problema digno de revisarse en terapia.

Los ves como tu competencia

Sucede que en nuestros círculos cercanos se presenten situaciones de competencia. Bien sea por comparaciones a través de los éxitos de cada persona, de los estilos de vida y de las situaciones contextuales de cada uno, si los éxitos de uno producen inseguridad y dinamitan malestares en el otro, lo más seguro es que se trate de envidia.

Los juzgas o te desagradan por razones injustas

Cuando se habla de chismes de uno sin la presencia del otro y en tonos de desprestigio, es posible que esa relación de amistad tenga una cierta pátina de envidia. Especialmente si se emiten juicios mucho antes de conocer la versión de los implicados.

Adoptas comportamientos pasivo agresivos

Si comienzas a decir cosas con doble sentido o a hacer chistes incómodos que entorpecen el flujo de las conversaciones entre ambos, seguramente existe un problema que debe ser hablado.

Imitación de la persona

Es normal adoptar ciertos elementos del habla y de las gestualidades de las personas que pertenecen a nuestro círculo cercano, sin embargo, copiar abiertamente tendencias puede venir de la envidia de la situación que el otro vive.

Saboteas su éxito

Si una persona da un consejo y emites a propósito una sugerencia que busque alejar de los éxitos o cambiar el rumbo, para mal, de la amistad, es posible que la relación esté corrupta de envidia.

